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Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике
Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике
В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:11
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мгимо
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Как показывает практика, сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну к сожалению, так", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.
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мгимо, дмитрий песков, сша

Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике

12:11 05.01.2021 (обновлено: 12:35 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Как показывает практика, сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну к сожалению, так", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:17
США не хотят видеть Россию как равноправного партнера, считает Песков
 
МГИМОДмитрий ПесковСША
 
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