https://ria.ru/20210105/peskov-1592037228.html
Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике
Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике
В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:11
2021-01-05T12:11
2021-01-05T12:35
мгимо
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Как показывает практика, сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну к сожалению, так", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592037960.html
сша
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мгимо, дмитрий песков, сша