https://ria.ru/20210105/peskov-1592036727.html

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, заявил Песков

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, заявил Песков

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, это спасает мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:06

2021-01-05T12:06

2021-01-05T12:34

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, это спасает мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В итоге жизнь упирается в человеческом плане в зону комфорта, ее нет, в межгосударственном плане жизнь упирается в правила межгосударственных отношений, которых тоже не стало. И мы сейчас думаем, что придет на смену. Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Что (президент РФ Владимир) Путин и сделал - он остановил войну в Карабахе", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.

https://ria.ru/20200614/1572908520.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, в мире