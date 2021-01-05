Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, заявил Песков
12:06 05.01.2021 (обновлено: 12:34 05.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет, это спасает мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В итоге жизнь упирается в человеческом плане в зону комфорта, ее нет, в межгосударственном плане жизнь упирается в правила межгосударственных отношений, которых тоже не стало. И мы сейчас думаем, что придет на смену. Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Что (президент РФ Владимир) Путин и сделал - он остановил войну в Карабахе", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
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