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В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции
В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции
В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:18
2021-01-05T18:24
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам.Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели направят 374 миллиарда рублей.Котяков добавил, что часть пенсионеров получила пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские выплаты получили 11 миллионов человек — 23% от общего числа получателей.По словам главы Минтруда, пенсионное обеспечение россиян подкреплено финансированием.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе индексации. Он попросил Котякова доложить о реализации этого механизма.Индексация пенсийВ декабре глава государства подчеркивал, что индексация пенсий крайне важна, особенно в условиях пандемии коронавируса.Кроме того, он отметил, что власти рассматривают вопрос индексации выплат работающим пенсионерам. Путин поручил правительству проработать предложения по параметрам индексации. Их должны представить к 1 февраля.Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что парламент может принять соответствующий закон до марта, если правительство внесет поправки в Госдуму.Помимо этого, с апреля повысятся и социальные пенсии, которые получают те, кто не смог заработать трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов. Их увеличивают каждый год на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". На этот раз будет 2,6%.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции

17:18 05.01.2021 (обновлено: 18:24 05.01.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам.

"Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", — сказал он.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели направят 374 миллиарда рублей.
Котяков добавил, что часть пенсионеров получила пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские выплаты получили 11 миллионов человек — 23% от общего числа получателей.
По словам главы Минтруда, пенсионное обеспечение россиян подкреплено финансированием.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе индексации. Он попросил Котякова доложить о реализации этого механизма.
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Индексация пенсий

В декабре глава государства подчеркивал, что индексация пенсий крайне важна, особенно в условиях пандемии коронавируса.
Кроме того, он отметил, что власти рассматривают вопрос индексации выплат работающим пенсионерам. Путин поручил правительству проработать предложения по параметрам индексации. Их должны представить к 1 февраля.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что парламент может принять соответствующий закон до марта, если правительство внесет поправки в Госдуму.
Помимо этого, с апреля повысятся и социальные пенсии, которые получают те, кто не смог заработать трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов. Их увеличивают каждый год на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". На этот раз будет 2,6%.
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