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https://ria.ru/20210105/obschestvo-1592019818.html
Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году
Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году
Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T08:04
2021-01-05T15:00
новый год—2021
россия
superjob
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года."Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют", — говорится в исследовании.При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). "Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%)", — поясняют аналитики.Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.
https://ria.ru/20210101/obeschaniya-1591752884.html
https://ria.ru/20210105/riski-1592009761.html
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россия, superjob, общество

Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году

08:04 05.01.2021 (обновлено: 15:00 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года.
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"Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют", — говорится в исследовании.
При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.
Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). "Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%)", — поясняют аналитики.
Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.
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