https://ria.ru/20210105/neft-1592088524.html

Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов

Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов

Цены на нефть сегодня выше прогнозов, это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-05T23:56

2021-01-05T23:56

2021-01-06T00:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

весь мир

опек

александр новак

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Цены на нефть сегодня выше прогнозов, это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается прогнозов, сегодня цена несколько выше, чем мы прогнозировали. Все-таки мы видим, что, действительно, рынок ... достаточно оптимистичен, и это связано и со стимулирующими мерами, которые принимают многие страны, и с вакцинацией. Поэтому, конечно, мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", - прокомментировал он текущий уровень цен на нефть в эфире телеканала "Россия 24"."Хотя, конечно, есть и много неопределенностей, мы об этом сегодня говорили на встрече (ОПЕК+ - ред.), и нужно быть очень внимательными к ситуации. Появление вот различных штаммов, до конца непонятно, как будет это развиваться. Поэтому это необходимо мониторить", - добавил Новак.

https://ria.ru/20210105/neft-1592080137.html

весь мир

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цены на нефть, весь мир, опек, александр новак, экономика