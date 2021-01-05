https://ria.ru/20210105/neft-1592075183.html
Цены на нефть взлетели
Цены на нефть взлетели
Цена нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:02
2021-01-05T19:02
2021-01-05T19:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
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экономика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Цена нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:58 мск мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent дорожали на 4,01%, до 53,14 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель; минутами ранее цена WTI перешагнула отметку в 50 долларов за баррель.Ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. По данным The Wall Street Journal, страны договорились сохранить в феврале текущие условия соглашения и не наращивать добычу черного золота.
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цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика