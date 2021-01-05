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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цены на нефть взлетели
Цены на нефть взлетели
Цена нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:02
2021-01-05T19:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
brent
экономика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Цена нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:58 мск мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent дорожали на 4,01%, до 53,14 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель; минутами ранее цена WTI перешагнула отметку в 50 долларов за баррель.Ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. По данным The Wall Street Journal, страны договорились сохранить в феврале текущие условия соглашения и не наращивать добычу черного золота.
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цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика

Цены на нефть взлетели

19:02 05.01.2021 (обновлено: 19:36 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Цена нефтяной смеси марки WTI преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:58 мск мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent дорожали на 4,01%, до 53,14 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель; минутами ранее цена WTI перешагнула отметку в 50 долларов за баррель.
Ускорению роста котировок способствовали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. По данным The Wall Street Journal, страны договорились сохранить в феврале текущие условия соглашения и не наращивать добычу черного золота.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 18:45
WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentЭкономика
 
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