https://ria.ru/20210105/neft-1592074132.html

WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-05T18:45

2021-01-05T18:45

2021-01-06T06:15

россия

цены на нефть

опек

саудовская аравия

экономика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом. По данным WSJ, страны договорились сохранить нынешний уровень добычи в феврале, а с весны увеличить производство. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу во вторник. Как рассказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, на вчерашней встрече ОПЕК+ рассматривались два сценария: увеличить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или сохранить январские показатели. За первый вариант выступала Россия, сообщают источники РИА Новости, второй поддерживали саудиты и большинство других стран. Их позиция строилась на сохраняющейся на рынке неопределенности из-за пандемии. Соглашение ОПЕК+В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

https://ria.ru/20201225/neft-1590858781.html

https://ria.ru/20201129/neft-1586838047.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика