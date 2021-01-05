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WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти
WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти
Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T18:45
2021-01-05T18:45
2021-01-06T06:15
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опек
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом. По данным WSJ, страны договорились сохранить нынешний уровень добычи в феврале, а с весны увеличить производство. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу во вторник. Как рассказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, на вчерашней встрече ОПЕК+ рассматривались два сценария: увеличить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или сохранить январские показатели. За первый вариант выступала Россия, сообщают источники РИА Новости, второй поддерживали саудиты и большинство других стран. Их позиция строилась на сохраняющейся на рынке неопределенности из-за пандемии. Соглашение ОПЕК+В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
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россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Москва и Эр-Рияд смогли договориться о том, как изменить квоты на добычу нефти в феврале, сообщает Wall Street Journal
со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом.
По данным WSJ, страны договорились сохранить нынешний уровень добычи в феврале, а с весны увеличить производство. Стороны рассчитывали прийти к компромиссу накануне, однако страны ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса и продолжили встречу во вторник.
Как рассказал министр нефти Ирана Бижан Зангане
, на вчерашней встрече ОПЕК+ рассматривались два сценария: увеличить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или сохранить январские показатели.
За первый вариант выступала Россия, сообщают источники РИА Новости, второй поддерживали саудиты и большинство других стран. Их позиция строилась на сохраняющейся на рынке неопределенности из-за пандемии.
Соглашение ОПЕК+
В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.
С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.