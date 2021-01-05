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Путин призвал власти Москвы "не прибедняться"
Путин призвал власти Москвы "не прибедняться"
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:12
2021-01-05T20:46
сергей собянин
владимир путин
москва
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы не должны "прибедняться".Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить."Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся - бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке",- сказал Путин на совещании.Путин выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.
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сергей собянин, владимир путин, москва, экономика

Путин призвал власти Москвы "не прибедняться"

18:12 05.01.2021 (обновлено: 20:46 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы не должны "прибедняться".
Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить.
"Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся - бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке",- сказал Путин на совещании.
Путин выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 17:31
Собянин заверил в выполнении всех социальных обязательств в этом году
 
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