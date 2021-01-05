https://ria.ru/20210105/moskva-1592070455.html

Путин призвал власти Москвы "не прибедняться"

Путин призвал власти Москвы "не прибедняться"

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:12

2021-01-05T18:12

2021-01-05T20:46

сергей собянин

владимир путин

москва

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы не должны "прибедняться".Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить."Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся - бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке",- сказал Путин на совещании.Путин выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.

https://ria.ru/20210105/sobyanin-1592064802.html

москва

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сергей собянин, владимир путин, москва, экономика