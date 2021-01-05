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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/moskva-1592030423.html
В Москве выявили 4842 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 4842 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4842, Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:02
2021-01-05T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4842, Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4842, 2. Санкт-Петербург - 3649, 3. Московская область - 1131", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Туве - 20, Еврейской автономной области - 17, Чукотском автономном округе - 7.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 4842 новых случая заражения коронавирусом

11:02 05.01.2021
 
© Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Илья Питалев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4842, Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4842, 2. Санкт-Петербург - 3649, 3. Московская область - 1131", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Туве - 20, Еврейской автономной области - 17, Чукотском автономном округе - 7.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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