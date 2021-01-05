https://ria.ru/20210105/moskva-1592030423.html

В Москве выявили 4842 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 4842 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4842, Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:02

2021-01-05T11:02

2021-01-05T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_0:173:2737:1713_1920x0_80_0_0_6a637e84657047840a5fadd6c586a003.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 4842, Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4842, 2. Санкт-Петербург - 3649, 3. Московская область - 1131", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Туве - 20, Еврейской автономной области - 17, Чукотском автономном округе - 7.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург