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Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья
Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:39
2021-01-05T12:40
майя санду
дмитрий песков
приднестровская молдавская республика
молдавия
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене."Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек... И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
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майя санду, дмитрий песков, приднестровская молдавская республика, молдавия, безопасность

Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

12:39 05.01.2021 (обновлено: 12:40 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.
Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.
"Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек... И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Майя СандуДмитрий ПесковПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияБезопасность
 
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