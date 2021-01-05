https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html

Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:39

2021-01-05T12:39

2021-01-05T12:40

майя санду

дмитрий песков

приднестровская молдавская республика

молдавия

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене."Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек... И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.

https://ria.ru/20201231/sandu-1591661826.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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майя санду, дмитрий песков, приднестровская молдавская республика, молдавия, безопасность