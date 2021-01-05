https://ria.ru/20210105/lukashenko-1592043607.html

Лукашенко дал совет своим противникам

Лукашенко дал совет своим противникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил жителям республики, что если им не нравится нынешний глава государства, этот вопрос могут решить только выборы. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:18

2021-01-05T13:18

2021-01-05T13:32

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg

МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил жителям республики, что если им не нравится нынешний глава государства, этот вопрос могут решить только выборы.Как передает Sputnik Белоруссия, Лукашенко во вторник пообщался с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт". Главу республики, в частности, попросили прокомментировать решение объявить в Белоруссии нынешний год Годом народного единства."Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.В понедельник пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко подписал указ об объявлении в республике текущего года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.Параллельно с акциями протеста в республике проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/lukashenko-1592042662.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире