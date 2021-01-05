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Лукашенко дал совет своим противникам
Лукашенко дал совет своим противникам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил жителям республики, что если им не нравится нынешний глава государства, этот вопрос могут решить только выборы. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:18
2021-01-05T13:32
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил жителям республики, что если им не нравится нынешний глава государства, этот вопрос могут решить только выборы.Как передает Sputnik Белоруссия, Лукашенко во вторник пообщался с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт". Главу республики, в частности, попросили прокомментировать решение объявить в Белоруссии нынешний год Годом народного единства."Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.В понедельник пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко подписал указ об объявлении в республике текущего года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.Параллельно с акциями протеста в республике проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/lukashenko-1592042662.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко дал совет своим противникам

13:18 05.01.2021 (обновлено: 13:32 05.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил жителям республики, что если им не нравится нынешний глава государства, этот вопрос могут решить только выборы.
Как передает Sputnik Белоруссия, Лукашенко во вторник пообщался с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт". Главу республики, в частности, попросили прокомментировать решение объявить в Белоруссии нынешний год Годом народного единства.
"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.
В понедельник пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко подписал указ об объявлении в республике текущего года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
13:10
Лукашенко уточнил, что его "загнали намертво" в одну команду с Путиным
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Параллельно с акциями протеста в республике проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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