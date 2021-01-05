https://ria.ru/20210105/lokdaun-1592083093.html
Власти Германии договорились продлить действие локдауна до 31 января
Власти Германии договорились продлить действие локдауна до 31 января
Федеральное и региональные правительства Германии договорились продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 января, заявила канцлер ФРГ... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T20:49
2021-01-05T20:49
2021-01-05T21:40
здоровье - общество
ангела меркель
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Федеральное и региональные правительства Германии договорились продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Меркель отметила, что динамика заболеваемости по-прежнему остается высокой. Со ссылкой на экспертов она указала, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". Кроме того, канцлер обосновала необходимость "острожной" политики "британской" мутацией коронавируса."Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - заявила она по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.Так, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в частности, заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз. С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности, закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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здоровье - общество, ангела меркель, в мире, коронавирус covid-19, германия
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости.
Федеральное и региональные правительства Германии
договорились продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель
.
Меркель отметила, что динамика заболеваемости по-прежнему остается высокой. Со ссылкой на экспертов она указала, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". Кроме того, канцлер обосновала необходимость "острожной" политики "британской" мутацией коронавируса.
"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - заявила она по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.
Так, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.
В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в частности, заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз. С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности, закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.