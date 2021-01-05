Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html
В Крыму объяснили фобией заявление украинской разведки о войне за воду
В Крыму объяснили фобией заявление украинской разведки о войне за воду
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал фобией заявление РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:46
2021-01-05T19:49
владимир путин
москва
республика крым
оон
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532759_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_555a78ada92204be3e06b89bd7b4b0fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал фобией заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма."На лицо явное психическое расстройство - фобия", - сказал РИА Новости Молохов. Он заявил, что в Службе внешней разведки Украины "наблюдается очередная реинкарнация Джеймса Форрестола" - министра обороны США, который, страдая психическим расстройством, в 1949 году покончил с собой со словами "Русские идут…".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210101/vremya-1591764579.html
https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591760439.html
москва
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532759_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a146418bbb29702baadf17f55e4fade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, москва, республика крым, оон, сша, украина

В Крыму объяснили фобией заявление украинской разведки о войне за воду

19:46 05.01.2021 (обновлено: 19:49 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал фобией заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 14:22
В Крыму предложили Украине перейти на московское время
"На лицо явное психическое расстройство - фобия", - сказал РИА Новости Молохов. Он заявил, что в Службе внешней разведки Украины "наблюдается очередная реинкарнация Джеймса Форрестола" - министра обороны США, который, страдая психическим расстройством, в 1949 году покончил с собой со словами "Русские идут…".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 13:07
В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте
 
Владимир ПутинМоскваРеспублика КрымООНСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния