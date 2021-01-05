В Крыму объяснили фобией заявление украинской разведки о войне за воду
19:46 05.01.2021 (обновлено: 19:49 05.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал фобией заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
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"На лицо явное психическое расстройство - фобия", - сказал РИА Новости Молохов. Он заявил, что в Службе внешней разведки Украины "наблюдается очередная реинкарнация Джеймса Форрестола" - министра обороны США, который, страдая психическим расстройством, в 1949 году покончил с собой со словами "Русские идут…".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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