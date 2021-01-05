В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищной ложью заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
2 января, 03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
"Киевские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии. Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим. Вопрос с водообеспечением будет решен без Украины и не военным путем", - сказал РИА Новости Гемпель.
Кроме того, по его словам, для крымчан небезопасно получать воду из Украины.
"Очень опасно было бы получать воду от украинских властей, которые в своей ненависти и злобе к крымчанам сродни фашистам. Они просто могут отравить воду", - сказал Гемпель.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников.
30 декабря 2020, 22:23Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"