https://ria.ru/20210105/krym-1592065005.html

В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду

В Крыму заявили, что не намерены воевать с Украиной за воду

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищной ложью заявление украинской разведки о... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:35

2021-01-05T17:35

2021-01-05T17:35

юрий гемпель

москва

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищной ложью заявление украинской разведки о возможном "вторжение российской армии" в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма."Киевские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии. Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим. Вопрос с водообеспечением будет решен без Украины и не военным путем", - сказал РИА Новости Гемпель.Кроме того, по его словам, для крымчан небезопасно получать воду из Украины."Очень опасно было бы получать воду от украинских властей, которые в своей ненависти и злобе к крымчанам сродни фашистам. Они просто могут отравить воду", - сказал Гемпель.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20210102/pushkov-1591794445.html

https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591656134.html

москва

республика крым

украина

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юрий гемпель, москва, республика крым, украина