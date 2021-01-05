https://ria.ru/20210105/kredity-1592058509.html
Глава комитета Госдумы назвал идею кредитной амнистии дешевым популизмом
Глава комитета Госдумы назвал идею кредитной амнистии дешевым популизмом
Предложение "Коммунистов России" о кредитной амнистии в РФ - это дешевый и опасный популизм, нужно обсуждать вопрос реструктуризации долгов россиян в трудных... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:23
2021-01-05T16:23
2021-01-05T16:24
максим сурайкин
анатолий аксаков
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Предложение "Коммунистов России" о кредитной амнистии в РФ - это дешевый и опасный популизм, нужно обсуждать вопрос реструктуризации долгов россиян в трудных жизненных обстоятельствах, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин."Дешевый популизм, примитивный. У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход. … В общем, такое дешевое, на мой взгляд, даже опасное предложение, потому что оно у кого-то надежду, может быть вызовет", - сказал Аксаков РИА Новости.По его мнению, следует рассматривать вопрос не прощения долгов, а их реструктуризации."Я бы рассмотрел вопрос о возможном прописании законодательства о кредитных каникулах. У нас есть ипотечные каникулы, там при наступлении различных жизненных обстоятельств (есть возможность - ред.), чтобы банки могли реструктурировать (долг - ред.). Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное. … Все-таки должно быть не так как в случае пандемии - заявление подал и все, а при наступлении (трудных - ред.) жизненных обстоятельств", - считает парламентарий.
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максим сурайкин, анатолий аксаков, экономика
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Предложение "Коммунистов России" о кредитной амнистии в РФ - это дешевый и опасный популизм, нужно обсуждать вопрос реструктуризации долгов россиян в трудных жизненных обстоятельствах, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков
.
Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
"Дешевый популизм, примитивный. У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход. … В общем, такое дешевое, на мой взгляд, даже опасное предложение, потому что оно у кого-то надежду, может быть вызовет", - сказал Аксаков РИА Новости.
По его мнению, следует рассматривать вопрос не прощения долгов, а их реструктуризации.
"Я бы рассмотрел вопрос о возможном прописании законодательства о кредитных каникулах. У нас есть ипотечные каникулы, там при наступлении различных жизненных обстоятельств (есть возможность - ред.), чтобы банки могли реструктурировать (долг - ред.). Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное. … Все-таки должно быть не так как в случае пандемии - заявление подал и все, а при наступлении (трудных - ред.) жизненных обстоятельств", - считает парламентарий.