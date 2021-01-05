https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592086704.html
Раскрыты худшие долгосрочные последствия коронавируса
Раскрыты худшие долгосрочные последствия коронавируса
Ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T22:47
2021-01-05T22:47
2021-01-06T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
сша
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Об этом пишет Mirror.Многие пациенты с длительным COVID-19 не могут вернуться к работе в течение шести месяцев после заражения. Некоторые из них утверждают, что врачи не верят их жалобам, когда они обращаются за помощью. Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако многие заразившиеся сообщают о симптомах, которые длятся месяцами.Ученые выявили целый ряд последствий длительного COVID-19, среди которых — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги.Сеть из более чем 60 специализированных клиник по всей Англии стремится оказать помощь людям, страдающим от долгосрочных последствий коронавируса, отмечают в статье.Длительный COVID — это термин, который используют для описания эффектов коронавируса, продолжающихся в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, сша
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Ученые из Великобритании и США
перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Об этом пишет Mirror
.
Многие пациенты с длительным COVID-19 не могут вернуться к работе в течение шести месяцев после заражения. Некоторые из них утверждают, что врачи не верят их жалобам, когда они обращаются за помощью. Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако многие заразившиеся сообщают о симптомах, которые длятся месяцами.
Ученые выявили целый ряд последствий длительного COVID-19, среди которых — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги.
Сеть из более чем 60 специализированных клиник по всей Англии
стремится оказать помощь людям, страдающим от долгосрочных последствий коронавируса, отмечают в статье.
Длительный COVID — это термин, который используют для описания эффектов коронавируса, продолжающихся в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.