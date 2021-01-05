https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592030986.html
В России за сутки выписали 21 154 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 154 переболевших COVID-19
За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:05
2021-01-05T11:05
2021-01-05T11:05
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 662 668", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6752 человек, в Санкт-Петербурге - 1729, в Подмосковье - 1502.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592030629.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество