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В России за сутки умерли 518 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 518 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:03
2021-01-05T11:03
2021-01-05T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 518 смертей... За весь период по России умерло 59 506 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 75, Санкт-Петербурге - 73, Подмосковье - 22.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество