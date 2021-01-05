В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом
11:01 05.01.2021 (обновлено: 12:00 05.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
От осложнений инфекции умерли еще 518 человек. Полностью выздоровели 22 632 пациента.
Наибольшее число новых случаев снова в Москве — 4842 (3591 днем ранее — минимум с начала октября). Вчера впервые за время пандемии лидером по количеству инфицированных был Санкт-Петербург (3657), сегодня в городе зарегистрировали 3649 положительных тестов на COVID-19, и это второе место среди всех регионов. Далее следуют Подмосковье (1131), Нижегородская (405), Свердловская (392), Воронежская (390), Ростовская (387) области.
В нижней части списка Тува (20), Еврейская автономная область (17) и Чукотский автономный округ (семь). Нет прироста в Ненецком АО.
Накануне в стране зафиксировали 23 351 случай. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Всего в России COVID-19 перенесли 3 284 384 человека. Скончались 59 506 больных, выздоровели более 2,6 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,9 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 85,6 миллиона. Больше всего заболевших в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.