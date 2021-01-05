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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592030203.html
В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:01
2021-01-05T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.От осложнений инфекции умерли еще 518 человек. Полностью выздоровели 22 632 пациента.Наибольшее число новых случаев снова в Москве — 4842 (3591 днем ранее — минимум с начала октября). Вчера впервые за время пандемии лидером по количеству инфицированных был Санкт-Петербург (3657), сегодня в городе зарегистрировали 3649 положительных тестов на COVID-19, и это второе место среди всех регионов. Далее следуют Подмосковье (1131), Нижегородская (405), Свердловская (392), Воронежская (390), Ростовская (387) области.В нижней части списка Тува (20), Еврейская автономная область (17) и Чукотский автономный округ (семь). Нет прироста в Ненецком АО.Накануне в стране зафиксировали 23 351 случай. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Всего в России COVID-19 перенесли 3 284 384 человека. Скончались 59 506 больных, выздоровели более 2,6 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,9 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 85,6 миллиона. Больше всего заболевших в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом

11:01 05.01.2021 (обновлено: 12:00 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
От осложнений инфекции умерли еще 518 человек. Полностью выздоровели 22 632 пациента.
Наибольшее число новых случаев снова в Москве — 4842 (3591 днем ранее — минимум с начала октября). Вчера впервые за время пандемии лидером по количеству инфицированных был Санкт-Петербург (3657), сегодня в городе зарегистрировали 3649 положительных тестов на COVID-19, и это второе место среди всех регионов. Далее следуют Подмосковье (1131), Нижегородская (405), Свердловская (392), Воронежская (390), Ростовская (387) области.
В нижней части списка Тува (20), Еврейская автономная область (17) и Чукотский автономный округ (семь). Нет прироста в Ненецком АО.
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Накануне в стране зафиксировали 23 351 случай. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Всего в России COVID-19 перенесли 3 284 384 человека. Скончались 59 506 больных, выздоровели более 2,6 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,9 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 85,6 миллиона. Больше всего заболевших в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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