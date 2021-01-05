https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592030203.html

В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 24 246 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:01

2021-01-05T11:01

2021-01-05T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 24 246, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.От осложнений инфекции умерли еще 518 человек. Полностью выздоровели 22 632 пациента.Наибольшее число новых случаев снова в Москве — 4842 (3591 днем ранее — минимум с начала октября). Вчера впервые за время пандемии лидером по количеству инфицированных был Санкт-Петербург (3657), сегодня в городе зарегистрировали 3649 положительных тестов на COVID-19, и это второе место среди всех регионов. Далее следуют Подмосковье (1131), Нижегородская (405), Свердловская (392), Воронежская (390), Ростовская (387) области.В нижней части списка Тува (20), Еврейская автономная область (17) и Чукотский автономный округ (семь). Нет прироста в Ненецком АО.Накануне в стране зафиксировали 23 351 случай. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Всего в России COVID-19 перенесли 3 284 384 человека. Скончались 59 506 больных, выздоровели более 2,6 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,9 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 85,6 миллиона. Больше всего заболевших в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592023404.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество