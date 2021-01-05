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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592023404.html
Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году
Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году
Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:36
2021-01-05T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, для того чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но совсем он не исчезнет, будет, по мнению Малышева, как с гриппом в 2009 году. Сначала наблюдались высокая заболеваемость и тяжесть, а потом грипп стал как обычное респираторное заболевание."Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый", — рассказал Малышев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, общество

Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году

09:36 05.01.2021 (обновлено: 13:55 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе
Медицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, для того чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но совсем он не исчезнет, будет, по мнению Малышева, как с гриппом в 2009 году. Сначала наблюдались высокая заболеваемость и тяжесть, а потом грипп стал как обычное респираторное заболевание.
"Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый", — рассказал Малышев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай МалышевОбщество
 
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