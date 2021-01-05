https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592023404.html

Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году

Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году

Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:36

2021-01-05T09:36

2021-01-05T13:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, для того чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но совсем он не исчезнет, будет, по мнению Малышева, как с гриппом в 2009 году. Сначала наблюдались высокая заболеваемость и тяжесть, а потом грипп стал как обычное респираторное заболевание."Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый", — рассказал Малышев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, общество