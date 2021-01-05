https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592009504.html
В Турции создали прибор для выявления коронавируса за десять секунд
В Турции создали прибор для выявления коронавируса за десять секунд
Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:49
2021-01-05T01:49
2021-01-05T01:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета.Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.Метод высокоскоростной наноПЦР-диагностикиРанее корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Описание приведено в журнале Nature Biomedical Engineering.Отмечается, что ее точность не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР.Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.Использование фитнес-браслетовОсенью прошлого года американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/metod-1581214755.html
https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, турция, в мире
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие
ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19
за десять секунд, об этом сообщается на сайте
Билькентского университета.
Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.
Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.
Метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики
Ранее корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Описание приведено в журнале Nature Biomedical Engineering.
Отмечается, что ее точность не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР.
Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.
Использование фитнес-браслетов
Осенью прошлого года американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.
Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.
Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.