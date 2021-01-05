https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592009504.html

В Турции создали прибор для выявления коронавируса за десять секунд

В Турции создали прибор для выявления коронавируса за десять секунд

Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T01:49

2021-01-05T01:49

2021-01-05T01:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585803558_0:314:3052:2031_1920x0_80_0_0_ee6b7df91e5e8d33de2cd7211889357b.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета.Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.Метод высокоскоростной наноПЦР-диагностикиРанее корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Описание приведено в журнале Nature Biomedical Engineering.Отмечается, что ее точность не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР.Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.Использование фитнес-браслетовОсенью прошлого года американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/metod-1581214755.html

https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире