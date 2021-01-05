https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592007496.html

В Словакии подтвердили наличие в стране "британского" штамма коронавируса

В Словакии подтвердили наличие в стране "британского" штамма коронавируса

Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил в Facebook глава минздрава Марек Крайчи. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T00:46

2021-01-05T00:46

2021-01-05T00:51

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

словакия

в мире

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ПРАГА, 5 янв – РИА Новости. Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил в Facebook глава минздрава Марек Крайчи.Еще накануне рождественских праздников в декабре глава минздрава высказал предположение о наличии в стране мутации коронавируса из Великобритании, основываясь на данных о большом числе граждан республики, совершавших в последние месяцы авиарейсы между обеими странами.При этом министр не сообщил о количестве обнаруженных больных, зараженных именно данной версией COVID-19.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

словакия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, словакия, в мире