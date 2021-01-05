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Распространение нового коронавируса
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В Словакии подтвердили наличие в стране "британского" штамма коронавируса
В Словакии подтвердили наличие в стране "британского" штамма коронавируса
Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил в Facebook глава минздрава Марек Крайчи. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T00:46
2021-01-05T00:51
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
словакия
в мире
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ПРАГА, 5 янв – РИА Новости. Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил в Facebook глава минздрава Марек Крайчи.Еще накануне рождественских праздников в декабре глава минздрава высказал предположение о наличии в стране мутации коронавируса из Великобритании, основываясь на данных о большом числе граждан республики, совершавших в последние месяцы авиарейсы между обеими странами.При этом министр не сообщил о количестве обнаруженных больных, зараженных именно данной версией COVID-19.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, словакия, в мире

В Словакии подтвердили наличие в стране "британского" штамма коронавируса

00:46 05.01.2021 (обновлено: 00:51 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 5 янв – РИА Новости. Наличие мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, подтвердилось в понедельник в Словакии, сообщил в Facebook глава минздрава Марек Крайчи.
"Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце (на востоке республики), специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую "английскую мутацию", - написал Крайчи.
Еще накануне рождественских праздников в декабре глава минздрава высказал предположение о наличии в стране мутации коронавируса из Великобритании, основываясь на данных о большом числе граждан республики, совершавших в последние месяцы авиарейсы между обеими странами.
При этом министр не сообщил о количестве обнаруженных больных, зараженных именно данной версией COVID-19.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияСловакияВ мире
 
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