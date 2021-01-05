https://ria.ru/20210105/korenev-1592027606.html

В Москве началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым

В Москве началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым

Прощание с актером Владимиром Кореневым началось в Электротеатре Станиславский, проститься с артистом пришли его родные, коллеги и поклонники творчества,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:27

2021-01-05T10:27

2021-01-05T12:08

культура

владимир коренев

гитис

константин станиславский

севастополь

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Кореневым началось в Электротеатре Станиславский, проститься с артистом пришли его родные, коллеги и поклонники творчества, сообщили РИА Новости в учреждении.Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Прощание началось, пришли коллеги и поклонники", - сказали в театре.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).

https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html

севастополь

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владимир коренев, гитис, константин станиславский, севастополь, общество