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https://ria.ru/20210105/korenev-1592027606.html
В Москве началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым
В Москве началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым
Прощание с актером Владимиром Кореневым началось в Электротеатре Станиславский, проститься с артистом пришли его родные, коллеги и поклонники творчества,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:27
2021-01-05T12:08
культура
владимир коренев
гитис
константин станиславский
севастополь
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Кореневым началось в Электротеатре Станиславский, проститься с артистом пришли его родные, коллеги и поклонники творчества, сообщили РИА Новости в учреждении.Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Прощание началось, пришли коллеги и поклонники", - сказали в театре.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html
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владимир коренев, гитис, константин станиславский, севастополь, общество

В Москве началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым

10:27 05.01.2021 (обновлено: 12:08 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВынос гроба с телом народного артиста России Владимира Коренева
Вынос гроба с телом народного артиста России Владимира Коренева - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Кореневым началось в Электротеатре Станиславский, проститься с артистом пришли его родные, коллеги и поклонники творчества, сообщили РИА Новости в учреждении.
Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Прощание началось, пришли коллеги и поклонники", - сказали в театре.
Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
Человек-амфибия. Скончался Владимир Коренев - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 18:00
"Человек-амфибия". Скончался Владимир КореневАктер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия".
 
КультураВладимир КореневГИТИСКонстантин СтаниславскийСевастопольОбщество
 
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