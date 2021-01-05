https://ria.ru/20210105/kontingent-1592031277.html

В Госдуме оценили увеличение военного контингента США на базе в Румынии

В Госдуме оценили увеличение военного контингента США на базе в Румынии

Увеличение военного контингента США на базе в Румынии незначительно, но усиливает напряженность вблизи российских границ, на что последует реакция РФ, считает... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:08

2021-01-05T11:08

2021-01-05T11:08

юрий швыткин

приднестровская молдавская республика

румыния

сша

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Увеличение военного контингента США на базе в Румынии незначительно, но усиливает напряженность вблизи российских границ, на что последует реакция РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.По его мнению, США продолжают усиливать напряженность вблизи российских границ, в том числе наращивая военный потенциал в Румынии."Безусловно, здесь и Приднестровская республика, где находится миротворческий контингент наших вооружённых сил. Вблизи них эскалация напряженности ведёт к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом ещё раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ", - заключил депутат.

https://ria.ru/20210104/koshmar-1591970861.html

приднестровская молдавская республика

румыния

сша

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юрий швыткин, приднестровская молдавская республика, румыния, сша, безопасность