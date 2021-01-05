https://ria.ru/20210105/kazn-1592044022.html

В Китае казнят экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

В Китае казнят экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:29

2021-01-05T13:29

2021-01-05T13:29

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тяньцзинь

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя, сообщает газета Global Times со ссылкой на власти.Суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве, указывает издание.Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.Лай Сяоминь, 1962 года рождения, начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.

https://ria.ru/20200929/kazn-1577930400.html

https://ria.ru/20210102/kazn-1591826839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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