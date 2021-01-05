https://ria.ru/20210105/isk-1592051883.html

Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT

Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT

Арбитражный суд Москвы отклонил иск благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, владельца интернет-издания "Русь сидящая", о защите деловой... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:56

2021-01-05T14:56

2021-01-05T15:51

"русь сидящая"

москва

новгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, владельца интернет-издания "Русь сидящая", о защите деловой репутации к АНО "ТВ-Новости", учредителю телеканала RT, следует из опубликованного решения суда.RT распространил сведения о том, что в отношении портала "Русь сидящая" возбудили уголовное дело за публикацию фейка о вспышке коронавируса среди заключенных. Фонд требовал признать эту информацию не соответствующей действительности и порочащей его деловую репутацию, а также просил суд обязать ответчика опровергнуть и удалить новость. Истец пожелал взыскать миллион рублей в качестве компенсации.Эта публикация появилась на сайте RT 15 апреля 2020 года. В ней говорилось, что в связи с информацией "Руси сидящей" о 30 заболевших коронавирусной инфекцией заключенных в колонии в поселке Топорок Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации.По мнению истца, информация телеканала не соответствует действительности и порочит его репутацию, поскольку уголовное дело в отношении кого-либо из работников, учредителей или лиц, уполномоченных выступать от имени фонда, не возбуждалось.Суд согласился с доводами ответчика о том, что фонд упомянут автором лишь как лицо, чьим проектом является интернет-издание "Русь сидящая", и статья не содержит сведений о возбуждении в отношении него или его сотрудников уголовного дела. Сведения же о возбуждении дела по факту размещения фейковой информации на интернет-сайте являются достоверными и подтверждаются как публикациями на официальном сайте подразделения Следственного комитета, так и последующим ответом следователей о наличии такого дела.Арбитражный суд Москвы в октябре отклонил аналогичный иск благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям к телеканалу РЕН ТВ. Оба решения пока не вступили в законную силу, на них поданы апелляционные жалобы.Ранее сообщалось, что СУ СК России по Новгородской области возбудило уголовное дело по статье 207.1 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) после публикации одного из интернет-изданий о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок заболели коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20200402/1569481799.html

https://ria.ru/20201210/izdanie-1588557695.html

москва

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"русь сидящая", москва, новгородская область, происшествия