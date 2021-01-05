МИД призвал Иран ответить взаимностью в случае отказа США от подрыва СВПД
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Тегеран должен быть готов ответить взаимностью, когда США откажутся от подрыва Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она напомнила, что в ходе министерской встречи 21 декабря с российской стороны неоднократно подчёркивалось, что рецепты для нормализации вокруг СВПД заложены в нём самом: это путь последовательного выполнения договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали.
"В консенсусном совместном заявлении был прочерчен вектор дальнейшего движения вперёд. Все страны-участницы СВПД, в том числе Иран, высказались по поводу необходимости вплотную заняться сохраняющимися вызовами осуществлению плана действий, добиваясь от США немедленного отказа от подрывного курса и выполнения обязательств, вытекающих из резолюции СБ ООН 2231 без всяких предварительных условий", - указала Захарова.
По ее словам, "когда это произойдёт, Тегеран должен быть готов ответить взаимностью". "Исходим из того, что именно на это следует направить всю имеющуюся энергию, сосредоточенно и на коллективной основе работая над устранением накопившихся проблем и не создавая новых", - подчеркнула дипломат.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.