https://ria.ru/20210105/iran-1592068830.html

МИД призвал Иран ответить взаимностью в случае отказа США от подрыва СВПД

МИД призвал Иран ответить взаимностью в случае отказа США от подрыва СВПД

Тегеран должен быть готов ответить взаимностью, когда США откажутся от подрыва Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:02

2021-01-05T18:02

2021-01-05T18:02

мохсен фахризаде

али рабии

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

совет безопасности оон

магатэ

европа

тегеран (город)

иран

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Тегеран должен быть готов ответить взаимностью, когда США откажутся от подрыва Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Она напомнила, что в ходе министерской встречи 21 декабря с российской стороны неоднократно подчёркивалось, что рецепты для нормализации вокруг СВПД заложены в нём самом: это путь последовательного выполнения договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали."В консенсусном совместном заявлении был прочерчен вектор дальнейшего движения вперёд. Все страны-участницы СВПД, в том числе Иран, высказались по поводу необходимости вплотную заняться сохраняющимися вызовами осуществлению плана действий, добиваясь от США немедленного отказа от подрывного курса и выполнения обязательств, вытекающих из резолюции СБ ООН 2231 без всяких предварительных условий", - указала Захарова.По ее словам, "когда это произойдёт, Тегеран должен быть готов ответить взаимностью". "Исходим из того, что именно на это следует направить всю имеющуюся энергию, сосредоточенно и на коллективной основе работая над устранением накопившихся проблем и не создавая новых", - подчеркнула дипломат.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.

https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/kitay-1592033384.html

https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

европа

тегеран (город)

иран

сша

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мохсен фахризаде, али рабии, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, совет безопасности оон, магатэ, европа, тегеран (город), иран, сша, в мире