Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/iran-1592068006.html
МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО
МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО
Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:58
2021-01-05T17:58
мохсен фахризаде
али рабии
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мария захарова
договор о нераспространении ядерного оружия
магатэ
москва
европа
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_d69336e625cbf86ee595be14e6fc828c.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), с этой точки зрения претензий к иранской стороне нет, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией в связи с проводимыми иранской стороной работами на объекте в Фордо по возобновлению обогащения урана до 20% и отмечает, что вся подтверждённая информация на этот счёт поступает через МАГАТЭ. "Инспекторы осуществляют постоянный мониторинг действий Тегерана, который заранее известил Агентство о соответствующих планах и проявляет открытость, выполняя все процедуры, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющих гарантиях", - указала Захарова.Она подчеркнула, что "данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". "С этой точки зрения претензий к иранской стороне нет. Весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО", - заявила дипломат.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html
https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/svpd-1590477644.html
москва
европа
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_78cfdd330ab5b726c3669d30030fb52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мохсен фахризаде, али рабии, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, договор о нераспространении ядерного оружия, магатэ, москва, европа, иран, сша, в мире

МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО

17:58 05.01.2021
 
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Hamid Foroutan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), с этой точки зрения претензий к иранской стороне нет, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией в связи с проводимыми иранской стороной работами на объекте в Фордо по возобновлению обогащения урана до 20% и отмечает, что вся подтверждённая информация на этот счёт поступает через МАГАТЭ. "Инспекторы осуществляют постоянный мониторинг действий Тегерана, который заранее известил Агентство о соответствующих планах и проявляет открытость, выполняя все процедуры, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющих гарантиях", - указала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 17:13
Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД
Она подчеркнула, что "данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". "С этой точки зрения претензий к иранской стороне нет. Весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО", - заявила дипломат.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 10:59
Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 22:45
Россия рассчитывает на безоговорочное возвращение США в СВПД при Байдене
 
Мохсен ФахризадеАли РабииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваДоговор о нераспространении ядерного оружияМАГАТЭМоскваЕвропаИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Лента новостейМолния