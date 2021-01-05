https://ria.ru/20210105/iran-1592068006.html

МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО

МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО

Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:58

2021-01-05T17:58

2021-01-05T17:58

мохсен фахризаде

али рабии

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

договор о нераспространении ядерного оружия

магатэ

москва

европа

иран

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), с этой точки зрения претензий к иранской стороне нет, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией в связи с проводимыми иранской стороной работами на объекте в Фордо по возобновлению обогащения урана до 20% и отмечает, что вся подтверждённая информация на этот счёт поступает через МАГАТЭ. "Инспекторы осуществляют постоянный мониторинг действий Тегерана, который заранее известил Агентство о соответствующих планах и проявляет открытость, выполняя все процедуры, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющих гарантиях", - указала Захарова.Она подчеркнула, что "данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". "С этой точки зрения претензий к иранской стороне нет. Весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО", - заявила дипломат.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.

https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html

https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html

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мохсен фахризаде, али рабии, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, договор о нераспространении ядерного оружия, магатэ, москва, европа, иран, сша, в мире