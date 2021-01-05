МИД: возобновление Ираном обогащения урана не относится к соблюдению ДНЯО
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
© AP Photo / Hamid Foroutan
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% на объекте в Фордо не имеет отношения к соблюдению им своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), с этой точки зрения претензий к иранской стороне нет, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией в связи с проводимыми иранской стороной работами на объекте в Фордо по возобновлению обогащения урана до 20% и отмечает, что вся подтверждённая информация на этот счёт поступает через МАГАТЭ. "Инспекторы осуществляют постоянный мониторинг действий Тегерана, который заранее известил Агентство о соответствующих планах и проявляет открытость, выполняя все процедуры, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющих гарантиях", - указала Захарова.
Она подчеркнула, что "данный вопрос не имеет отношения к соблюдению Ираном своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". "С этой точки зрения претензий к иранской стороне нет. Весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО", - заявила дипломат.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
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