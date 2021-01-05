Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД
17:13 05.01.2021 (обновлено: 17:53 05.01.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), но первопричина таких отклонений - действия США, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Возобновление обогащения урана до 20 процентов является отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - заявила Захарова.
"За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия её выполнению другими странами", - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.