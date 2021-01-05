https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html

Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД

Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД

Возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:13

2021-01-05T17:13

2021-01-05T17:53

мохсен фахризаде

али рабии

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

магатэ

европа

оон

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), но первопричина таких отклонений - действия США, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Возобновление обогащения урана до 20 процентов является отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - заявила Захарова."За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия её выполнению другими странами", - подчеркнула она.Захарова напомнила, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.

https://ria.ru/20210104/iran-1591971242.html

https://ria.ru/20210101/iran-1591746699.html

https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

европа

вашингтон (город)

сша

иран

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