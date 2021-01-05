https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html

Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана

Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана

США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:59

2021-01-05T10:59

2021-01-05T10:59

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бехруз камальванди

хуа чуньин

китай

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране также ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Представитель американского госдепартамента заявил РИА Новости, что США считают решение Ирана ядерным шантажом."Первостепенная задача на данный момент – содействовать тому, чтобы США без всяких условий незамедлительно начали выполнять соглашение по ядерной программе Ирана, а также отменили все соответствующие санкции, создали условия для восстановления и возвращения к соглашению", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана очень сложная и чувствительная."Китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, придерживаться консенсуса о выполнении СВПД, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации, а также оставить пространство для дипломатических усилий", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.Ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67%, однако Тегеран год назад отказался от ограничений, связанных с уровнем обогащения, повысив обогащение до уровня выше 4%.

https://ria.ru/20210104/iran-1591958961.html

https://ria.ru/20210101/iran-1591746699.html

китай

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бехруз камальванди, хуа чуньин, китай, тегеран (город), иран, сша, в мире