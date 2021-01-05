Китай призвал США немедленно отменить санкции против Ирана
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране также ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Представитель американского госдепартамента заявил РИА Новости, что США считают решение Ирана ядерным шантажом.
Вчера, 13:23Иран запустил процесс обогащения урана до 20%
"Первостепенная задача на данный момент – содействовать тому, чтобы США без всяких условий незамедлительно начали выполнять соглашение по ядерной программе Ирана, а также отменили все соответствующие санкции, создали условия для восстановления и возвращения к соглашению", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана очень сложная и чувствительная.
"Китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, придерживаться консенсуса о выполнении СВПД, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации, а также оставить пространство для дипломатических усилий", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67%, однако Тегеран год назад отказался от ограничений, связанных с уровнем обогащения, повысив обогащение до уровня выше 4%.