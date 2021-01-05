Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
09:49 05.01.2021 (обновлено: 10:27 05.01.2021)
ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости. Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Примерно в семь часов вечера (в понедельник. — Прим. ред.) мы достигли двадцатипроцентного обогащения", — цитирует Камальванди телеканал IRINN.
Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше (такой считается оружейным).
В то же время ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67 процента, однако Тегеран год назад отказался от ограничений и повысил обогащение до уровня свыше четырех процентов.
Постановление готовилось давно, однако после убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде кабмин рассмотрел его в ускоренном режиме.
Документ также обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.