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Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:49
2021-01-05T10:27
али рабии
бехруз камальванди
тегеран (город)
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости. Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди."Примерно в семь часов вечера (в понедельник. — Прим. ред.) мы достигли двадцатипроцентного обогащения", — цитирует Камальванди телеканал IRINN.Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше (такой считается оружейным).В то же время ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67 процента, однако Тегеран год назад отказался от ограничений и повысил обогащение до уровня свыше четырех процентов.Постановление готовилось давно, однако после убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде кабмин рассмотрел его в ускоренном режиме.Документ также обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.
https://ria.ru/20210101/iran-1591746699.html
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али рабии, бехруз камальванди, тегеран (город), иран, в мире

Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

09:49 05.01.2021 (обновлено: 10:27 05.01.2021)
 
© AFP 2020 / Atomic Energy Organization of IranРаботник на ядерном объекте в Фордо, Иран
Работник на ядерном объекте в Фордо, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AFP 2020 / Atomic Energy Organization of Iran
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ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости. Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Примерно в семь часов вечера (в понедельник. — Прим. ред.) мы достигли двадцатипроцентного обогащения", — цитирует Камальванди телеканал IRINN.
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Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше (такой считается оружейным).
В то же время ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67 процента, однако Тегеран год назад отказался от ограничений и повысил обогащение до уровня свыше четырех процентов.
Постановление готовилось давно, однако после убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде кабмин рассмотрел его в ускоренном режиме.
Документ также обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
00:05
США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"
 
Али РабииБехруз КамальвандиТегеран (город)ИранВ мире
 
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