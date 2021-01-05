https://ria.ru/20210105/iran-1592024104.html

Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:49

2021-01-05T09:49

2021-01-05T10:27

али рабии

бехруз камальванди

тегеран (город)

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости. Иран обогатил уран до 20 процентов на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди."Примерно в семь часов вечера (в понедельник. — Прим. ред.) мы достигли двадцатипроцентного обогащения", — цитирует Камальванди телеканал IRINN.Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше (такой считается оружейным).В то же время ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67 процента, однако Тегеран год назад отказался от ограничений и повысил обогащение до уровня свыше четырех процентов.Постановление готовилось давно, однако после убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде кабмин рассмотрел его в ускоренном режиме.Документ также обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.

https://ria.ru/20210101/iran-1591746699.html

https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

тегеран (город)

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али рабии, бехруз камальванди, тегеран (город), иран, в мире