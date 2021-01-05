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Названы шесть продуктов для крепкого иммунитета
Названы шесть продуктов для крепкого иммунитета
Пользователь WeChat назвал продукты, благотворно влияющие на иммунную систему организма. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:16
2021-01-05T15:06
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пользователь WeChat назвал продукты, благотворно влияющие на иммунную систему организма.Автор включил в список помидоры, объяснив их пользу высоким содержанием каротина, который играет роль антиоксиданта.Не менее полезен богатый витамином В6 банан. Этот компонент предотвращает развитие рака кожи и мочевого пузыря, а также служит для профилактики образования камней в почках.Благодаря своим ценным свойствам репейник усиливает синтез коллагена, повышает жизнеспособность клеток и стимулирует их рост.Следующим в списке идет прополис. Он способствует росту мышечной массы, а также обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами."Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы", — говорится в статье.Для укрепления иммунитета автор советует добавить в рацион грибы и папайю, при этом последняя обладает омолаживающим эффектом и полезна даже в сушеном виде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html
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здоровье, общество

Названы шесть продуктов для крепкого иммунитета

14:16 05.01.2021 (обновлено: 15:06 05.01.2021)
 
© Flickr / sneakerdog Папайя
Папайя - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Flickr / sneakerdog
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пользователь WeChat назвал продукты, благотворно влияющие на иммунную систему организма.
Автор включил в список помидоры, объяснив их пользу высоким содержанием каротина, который играет роль антиоксиданта.
Не менее полезен богатый витамином В6 банан. Этот компонент предотвращает развитие рака кожи и мочевого пузыря, а также служит для профилактики образования камней в почках.
Благодаря своим ценным свойствам репейник усиливает синтез коллагена, повышает жизнеспособность клеток и стимулирует их рост.
Овощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
01:14Наука
Названы продукты, способствующие долголетию
Следующим в списке идет прополис. Он способствует росту мышечной массы, а также обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами.
"Кроме того, прополис является мощным природным иммуностимулятором, так как улучшает способность макрофагов уничтожать вирусы и бактерии, что необходимо для поддержания баланса иммунной системы", — говорится в статье.
Для укрепления иммунитета автор советует добавить в рацион грибы и папайю, при этом последняя обладает омолаживающим эффектом и полезна даже в сушеном виде.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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