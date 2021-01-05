Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени
Мода на новогодние игрушки не менее привередлива, чем любая другая — на одежду, например.
Мода на новогодние игрушки не менее привередлива, чем любая другая — на одежду, например.
Сегодня многие наряжают елку украшениями одной цветовой гаммы, следят, чтобы материалы сочетались.
Сегодня многие наряжают елку украшениями одной цветовой гаммы, следят, чтобы материалы сочетались.
На елки вернулись шары. Это снова самая популярная новогодняя игрушка.
На елки вернулись шары. Это снова самая популярная новогодняя игрушка.
Что касается сюжетов, традиционно востребованы художественные мотивы: домики, природа, лесная тема, зверюшки, сказочные персонажи.
Что касается сюжетов, традиционно востребованы художественные мотивы: домики, природа, лесная тема, зверюшки, сказочные персонажи.
Еще покупателям нравятся шарики с символикой Нового года, их часто покупают в подарок.
Еще покупателям нравятся шарики с символикой Нового года, их часто покупают в подарок.
Елочные украшения — живые, ведь изготавливают и расписывают их вручную.
Елочные украшения — живые, ведь изготавливают и расписывают их вручную.
Каждый созданный мастером шар уникален.
Салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве.
Салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве.
Специалисты советуют украшать елку только самыми любимыми игрушками, и тогда каждая из них наполнится смыслом.
Специалисты советуют украшать елку только самыми любимыми игрушками, и тогда каждая из них наполнится смыслом.
Ну, и под елкой непременно должен быть хранитель праздника Дед Мороз.
Ну, и под елкой непременно должен быть хранитель праздника Дед Мороз.
Создание новогодних украшений — работа невероятно кропотливая.
Создание новогодних украшений — работа невероятно кропотливая.
Елочная игрушка проходит четыре этапа: ее выдувают из стекла, покрывают особым раствором, делающим поверхность зеркальной, раскрашивают и собирают.
Елочная игрушка проходит четыре этапа: ее выдувают из стекла, покрывают особым раствором, делающим поверхность зеркальной, раскрашивают и собирают.
Мастера говорят: важно даже то, в каком настроении работает художник. Если он не в духе, то ничего не получится.
Мастера говорят: важно даже то, в каком настроении работает художник. Если он не в духе, то ничего не получится.
Впрочем, такое случается крайне редко. Побеждает профессионализм, к которому добавляется чуть-чуть новогоднего волшебства.
Впрочем, такое случается крайне редко. Побеждает профессионализм, к которому добавляется чуть-чуть новогоднего волшебства.
Странный 2020-й, прошедший под знаком карантина, не мог не найти отражения в елочной игрушке. На красноярской фабрике "Бирюсинка" к Новому году создали шарики в масках от коронавируса.
Странный 2020-й, прошедший под знаком карантина, не мог не найти отражения в елочной игрушке. На красноярской фабрике "Бирюсинка" к Новому году создали шарики в масках от коронавируса.
Как только стало известно о подготовке новой коллекции, спрос на шары в масках подскочил до небес.
Как только стало известно о подготовке новой коллекции, спрос на шары в масках подскочил до небес.
Заказы на фабрику поступали со всех уголков России.
Заказы на фабрику поступали со всех уголков России.