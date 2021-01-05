https://ria.ru/20210105/igrushki-1590289944.html

Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени

Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени

Елочные игрушки — это не просто украшения, но и ожившая история. Чем только ни наряжали новогоднее дерево в разные времена: сначала были яблоки и сладости,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T08:00

2021-01-05T08:00

2021-01-05T08:00

новый год—2021

новый год

фото

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Елочные игрушки — это не просто украшения, но и ожившая история. Чем только ни наряжали новогоднее дерево в разные времена: сначала были яблоки и сладости, затем — "парашютисты" из ваты, дирижабли, Деды Морозы с автоматами и Снегурочки в шлемофонах, космонавты и спутники, фигурки в виде фруктов, ягод и овощей. В начале 2000-х стали популярны оригинальные фигурки, сделанные своими руками. Что вдохновляет мастеров сегодня — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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