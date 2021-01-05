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Новый год—2021
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Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени
Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени
Елочные игрушки — это не просто украшения, но и ожившая история. Чем только ни наряжали новогоднее дерево в разные времена: сначала были яблоки и сладости,... РИА Новости, 05.01.2021
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новый год—2021
новый год
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Елочные игрушки — это не просто украшения, но и ожившая история. Чем только ни наряжали новогоднее дерево в разные времена: сначала были яблоки и сладости, затем — "парашютисты" из ваты, дирижабли, Деды Морозы с автоматами и Снегурочки в шлемофонах, космонавты и спутники, фигурки в виде фруктов, ягод и овощей. В начале 2000-х стали популярны оригинальные фигурки, сделанные своими руками. Что вдохновляет мастеров сегодня — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
новый год, фото, фото

Шарик в маске: новогодние игрушки как отражение времени

08:00 05.01.2021
 
Читать ria.ru в
Елочные игрушки — это не просто украшения, но и ожившая история. Чем только ни наряжали новогоднее дерево в разные времена: сначала были яблоки и сладости, затем — "парашютисты" из ваты, дирижабли, Деды Морозы с автоматами и Снегурочки в шлемофонах, космонавты и спутники, фигурки в виде фруктов, ягод и овощей. В начале 2000-х стали популярны оригинальные фигурки, сделанные своими руками. Что вдохновляет мастеров сегодня — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Мода на новогодние игрушки не менее привередлива, чем любая другая — на одежду, например.

Создание новогодних игрушек в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове
1 из 17

Мода на новогодние игрушки не менее привередлива, чем любая другая — на одежду, например.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Сегодня многие наряжают елку украшениями одной цветовой гаммы, следят, чтобы материалы сочетались.

Создание новогодних игрушек в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове
2 из 17

Сегодня многие наряжают елку украшениями одной цветовой гаммы, следят, чтобы материалы сочетались.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

На елки вернулись шары. Это снова самая популярная новогодняя игрушка.

Создание новогодних шаров в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове
3 из 17

На елки вернулись шары. Это снова самая популярная новогодняя игрушка.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Что касается сюжетов, традиционно востребованы художественные мотивы: домики, природа, лесная тема, зверюшки, сказочные персонажи.

Создание новогодних игрушек в мастерской дизайнера-ремесленника Натальи Ионовой в Иванове
4 из 17

Что касается сюжетов, традиционно востребованы художественные мотивы: домики, природа, лесная тема, зверюшки, сказочные персонажи.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще покупателям нравятся шарики с символикой Нового года, их часто покупают в подарок.

Сотрудница салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве
5 из 17

Еще покупателям нравятся шарики с символикой Нового года, их часто покупают в подарок.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Елочные украшения — живые, ведь изготавливают и расписывают их вручную.

Дети во время мастер-класса по росписи новогодних елочных украшений в салоне-галерее елочных игрушек на ВДНХ в Москве
6 из 17

Елочные украшения — живые, ведь изготавливают и расписывают их вручную.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Каждый созданный мастером шар уникален.

Новогоднее елочное украшение в салоне-галерее елочных игрушек на ВДНХ в Москве
7 из 17

Каждый созданный мастером шар уникален.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве.

Сотрудница салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве
8 из 17

Салона-галереи елочных игрушек на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Специалисты советуют украшать елку только самыми любимыми игрушками, и тогда каждая из них наполнится смыслом.

Дети во время мастер-класса по росписи новогодних елочных украшений в салоне-галерее елочных игрушек на ВДНХ в Москве
9 из 17

Специалисты советуют украшать елку только самыми любимыми игрушками, и тогда каждая из них наполнится смыслом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Ну, и под елкой непременно должен быть хранитель праздника Дед Мороз.

Готовая новогодняя сувенирная продукция из керамики на складе предприятия ООО ТЕМП в Пятигорске
10 из 17

Ну, и под елкой непременно должен быть хранитель праздника Дед Мороз.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Создание новогодних украшений — работа невероятно кропотливая.

Роспись новогодней сувенирной продукции из керамики на предприятии ООО ТЕМП в Пятигорске
11 из 17

Создание новогодних украшений — работа невероятно кропотливая.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Елочная игрушка проходит четыре этапа: ее выдувают из стекла, покрывают особым раствором, делающим поверхность зеркальной, раскрашивают и собирают.

Художницы расписывают стеклянные новогодние шары на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
12 из 17

Елочная игрушка проходит четыре этапа: ее выдувают из стекла, покрывают особым раствором, делающим поверхность зеркальной, раскрашивают и собирают.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мастера говорят: важно даже то, в каком настроении работает художник. Если он не в духе, то ничего не получится.

Готовые стеклянные новогодние шары, расписанные вручную, на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
13 из 17

Мастера говорят: важно даже то, в каком настроении работает художник. Если он не в духе, то ничего не получится.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Впрочем, такое случается крайне редко. Побеждает профессионализм, к которому добавляется чуть-чуть новогоднего волшебства.

Стеклодув создаёт стеклянный новогодний шар на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
14 из 17

Впрочем, такое случается крайне редко. Побеждает профессионализм, к которому добавляется чуть-чуть новогоднего волшебства.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Странный 2020-й, прошедший под знаком карантина, не мог не найти отражения в елочной игрушке. На красноярской фабрике "Бирюсинка" к Новому году создали шарики в масках от коронавируса.

Художница расписывает стеклянный новогодний шар на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
15 из 17

Странный 2020-й, прошедший под знаком карантина, не мог не найти отражения в елочной игрушке. На красноярской фабрике "Бирюсинка" к Новому году создали шарики в масках от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о подготовке новой коллекции, спрос на шары в масках подскочил до небес.

Готовые образцы стеклянных новогодних шаров, расписанных вручную, на стеллаже художницы, на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
16 из 17

Как только стало известно о подготовке новой коллекции, спрос на шары в масках подскочил до небес.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Заказы на фабрику поступали со всех уголков России.

Готовые сновогодние украшения, расписанные вручную, на новогодней ёлке на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
17 из 17

Заказы на фабрику поступали со всех уголков России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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