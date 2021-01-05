Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592081851.html
Элладская церковь откроет храмы на Крещение, несмотря за запрет властей
Элладская церковь откроет храмы на Крещение, несмотря за запрет властей
В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T20:26
2021-01-05T20:26
религия и мировоззрение
кириакос мицотакис
элладская православная церковь
греция
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568512900_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_10cc17b228f117765b4fa07f27d0ea36.jpg
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом вопросе решениям церковных властей, а не светских, сообщил РИА Новости архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос.Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее."Наш храм завтра будет служить литургию с открытыми дверями. Мы подчиняемся решениям синода, потому что начальство у нас - это синод. Все церкви будут служить с открытыми дверями. До 8.30 будет Божественная литургия Богоявления Господня и чин Великого освящения воды. Потом до 11 утра желающие могут причаститься Святых Христовых Тайн и взять с собою освященную воду домой", - сказал отец Синесиос."Как постановил синод, люди смогут прийти на литургию 6 января, но 7 января не смогут, потому что предыдущее правительственное решение (согласованное с церковью - ред.) не предусматривало литургию 7 января", - пояснил священник.Поэтому литургия 7 января пройдет за закрытыми дверями, но потом с 8.30 до 11.00 можно причаститься."Мы, как священники, слушаем указания синода", - сказал отец Синесиос.В храме смогут находиться до 25 человек.Отец Синесиос сказал, что в период пандемии с церковью не было проблем, священники соблюдали все предписания. "Никогда не было проблем. Когда мы летом открылись, кто заболел из-за того, что пришел к нам в церковь? Никого не было заболевших", - сказал архимандрит.Мицотакис против ИеронимаПравительство Греции 2 января сообщило, что в связи ужесточением карантина по всей стране с 3 января церкви будут закрыты для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения воды на открытом воздухе.Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании 4 января обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством.Синод предписал храмам оставаться открытыми и провести Божественную литургию с участием верующих, как было согласовано ранее.Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным.Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства. Предполагалось, что церемонию проведет один из митрополитов, однако архиепископ решил лично участвовать в церемонии. В ходе самой церемонии Мицотакис и Иероним держались в стороне друг от друга.
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/rozhdestvo-1591997616.html
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568512900_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_984194b41427ea1bfabe5cbe74b3cc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кириакос мицотакис, элладская православная церковь, греция, афины

Элладская церковь откроет храмы на Крещение, несмотря за запрет властей

20:26 05.01.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаГреция, Фессалия, церковь Преображения Господня в деревне Пертули
Греция, Фессалия, церковь Преображения Господня в деревне Пертули - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом вопросе решениям церковных властей, а не светских, сообщил РИА Новости архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос.
Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.
Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее.
"Наш храм завтра будет служить литургию с открытыми дверями. Мы подчиняемся решениям синода, потому что начальство у нас - это синод. Все церкви будут служить с открытыми дверями. До 8.30 будет Божественная литургия Богоявления Господня и чин Великого освящения воды. Потом до 11 утра желающие могут причаститься Святых Христовых Тайн и взять с собою освященную воду домой", - сказал отец Синесиос.
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 13:41Религия и мировоззрение
Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год
"Как постановил синод, люди смогут прийти на литургию 6 января, но 7 января не смогут, потому что предыдущее правительственное решение (согласованное с церковью - ред.) не предусматривало литургию 7 января", - пояснил священник.
Поэтому литургия 7 января пройдет за закрытыми дверями, но потом с 8.30 до 11.00 можно причаститься.
"Мы, как священники, слушаем указания синода", - сказал отец Синесиос.
В храме смогут находиться до 25 человек.
Отец Синесиос сказал, что в период пандемии с церковью не было проблем, священники соблюдали все предписания. "Никогда не было проблем. Когда мы летом открылись, кто заболел из-за того, что пришел к нам в церковь? Никого не было заболевших", - сказал архимандрит.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 22:03Распространение нового коронавируса
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции

Мицотакис против Иеронима

Правительство Греции 2 января сообщило, что в связи ужесточением карантина по всей стране с 3 января церкви будут закрыты для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения воды на открытом воздухе.
Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании 4 января обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством.
Синод предписал храмам оставаться открытыми и провести Божественную литургию с участием верующих, как было согласовано ранее.
Церковь Панагия Халкеон в Салониках - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 20:26
Власти не правы. Церковь в Греции отказалась закрывать храмы на Крещение
Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным.
Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.
Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства. Предполагалось, что церемонию проведет один из митрополитов, однако архиепископ решил лично участвовать в церемонии. В ходе самой церемонии Мицотакис и Иероним держались в стороне друг от друга.
 
Религия и мировоззрениеКириакос МицотакисЭлладская православная церковьГрецияАфины
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Лента новостейМолния