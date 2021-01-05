https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592081851.html
Элладская церковь откроет храмы на Крещение, несмотря за запрет властей
Элладская церковь откроет храмы на Крещение, несмотря за запрет властей
В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T20:26
2021-01-05T20:26
2021-01-05T20:26
религия и мировоззрение
кириакос мицотакис
элладская православная церковь
греция
афины
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АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом вопросе решениям церковных властей, а не светских, сообщил РИА Новости архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах отец Синесиос.Ранее храм принадлежал Русской православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее."Наш храм завтра будет служить литургию с открытыми дверями. Мы подчиняемся решениям синода, потому что начальство у нас - это синод. Все церкви будут служить с открытыми дверями. До 8.30 будет Божественная литургия Богоявления Господня и чин Великого освящения воды. Потом до 11 утра желающие могут причаститься Святых Христовых Тайн и взять с собою освященную воду домой", - сказал отец Синесиос."Как постановил синод, люди смогут прийти на литургию 6 января, но 7 января не смогут, потому что предыдущее правительственное решение (согласованное с церковью - ред.) не предусматривало литургию 7 января", - пояснил священник.Поэтому литургия 7 января пройдет за закрытыми дверями, но потом с 8.30 до 11.00 можно причаститься."Мы, как священники, слушаем указания синода", - сказал отец Синесиос.В храме смогут находиться до 25 человек.Отец Синесиос сказал, что в период пандемии с церковью не было проблем, священники соблюдали все предписания. "Никогда не было проблем. Когда мы летом открылись, кто заболел из-за того, что пришел к нам в церковь? Никого не было заболевших", - сказал архимандрит.Мицотакис против ИеронимаПравительство Греции 2 января сообщило, что в связи ужесточением карантина по всей стране с 3 января церкви будут закрыты для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения воды на открытом воздухе.Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании 4 января обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством.Синод предписал храмам оставаться открытыми и провести Божественную литургию с участием верующих, как было согласовано ранее.Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным.Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства. Предполагалось, что церемонию проведет один из митрополитов, однако архиепископ решил лично участвовать в церемонии. В ходе самой церемонии Мицотакис и Иероним держались в стороне друг от друга.
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/rozhdestvo-1591997616.html
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кириакос мицотакис, элладская православная церковь, греция, афины
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости.
В соответствии с решениями синода Элладской православной церкви
греческие храмы будут открыты на праздник Крещения 6 января, священники подчиняются в этом вопросе решениям церковных властей, а не светских, сообщил РИА Новости архимандрит храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах
отец Синесиос.
Ранее храм принадлежал Русской православной церкви
и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции
. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.
Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее.
"Наш храм завтра будет служить литургию с открытыми дверями. Мы подчиняемся решениям синода, потому что начальство у нас - это синод. Все церкви будут служить с открытыми дверями. До 8.30 будет Божественная литургия Богоявления Господня и чин Великого освящения воды. Потом до 11 утра желающие могут причаститься Святых Христовых Тайн и взять с собою освященную воду домой", - сказал отец Синесиос.
"Как постановил синод, люди смогут прийти на литургию 6 января, но 7 января не смогут, потому что предыдущее правительственное решение (согласованное с церковью - ред.) не предусматривало литургию 7 января", - пояснил священник.
Поэтому литургия 7 января пройдет за закрытыми дверями, но потом с 8.30 до 11.00 можно причаститься.
"Мы, как священники, слушаем указания синода", - сказал отец Синесиос.
В храме смогут находиться до 25 человек.
Отец Синесиос сказал, что в период пандемии с церковью не было проблем, священники соблюдали все предписания. "Никогда не было проблем. Когда мы летом открылись, кто заболел из-за того, что пришел к нам в церковь? Никого не было заболевших", - сказал архимандрит.
Мицотакис против Иеронима
Правительство Греции 2 января сообщило, что в связи ужесточением карантина по всей стране с 3 января церкви будут закрыты для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения воды на открытом воздухе.
Синод Элладской православной церкви на внеочередном заседании 4 января обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник и единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством.
Синод предписал храмам оставаться открытыми и провести Божественную литургию с участием верующих, как было согласовано ранее.
Вечером в понедельник правительство Греции отвергло требование синода открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным.
Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
на встрече с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.
Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства. Предполагалось, что церемонию проведет один из митрополитов, однако архиепископ решил лично участвовать в церемонии. В ходе самой церемонии Мицотакис и Иероним держались в стороне друг от друга.