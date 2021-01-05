https://ria.ru/20210105/gremmi-1592087612.html

Церемонию вручения "Грэмми" перенесли

Церемонию вручения "Грэмми" перенесли

Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T23:15

2021-01-05T23:15

2021-01-05T23:15

культура

коронавирус covid-19

коронавирусы

грэмми

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/137357/62/1373576284_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e6824d0baa4ef69ad1873a5c5f880aec.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте."Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/grammy-1586224556.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, грэмми, сша