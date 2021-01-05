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https://ria.ru/20210105/gremmi-1592087612.html
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли
Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T23:15
2021-01-05T23:15
культура
коронавирус covid-19
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грэмми
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте."Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, грэмми, сша

Церемонию вручения "Грэмми" перенесли

23:15 05.01.2021
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastСтатуэтка "Грэмми"
Статуэтка Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте.
"Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 12:08Культура
Объявлены номинанты на "Грэмми", среди них два музыканта из России
 
КультураКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрэммиСША
 
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