https://ria.ru/20210105/gremmi-1592087612.html
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли
Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T23:15
2021-01-05T23:15
2021-01-05T23:15
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте."Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/grammy-1586224556.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, грэмми, сша