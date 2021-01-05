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Названы неожиданные свойства граната
Названы неожиданные свойства граната
Гранат укрепляет иммунитет, оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия. О... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T02:09
2021-01-05T13:14
елена соломатина
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Гранат укрепляет иммунитет, оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Гранат — не так часто употребляемый фрукт, но один из наиболее полезных, уверена Елена Соломатина. По словам врача-диетолога, прием граната укрепляет иммунитет, усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных заболеваний. По ее словам, полезные свойства граната будут работать при условии, что человек употребляет его ежедневно. Порции не должны быть большими, достаточно 30 граммов гранатового сока или четверти плода граната. Злоупотреблять, особенно соком, не стоит, это может иметь неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта, пояснила врач. "Органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы. Также гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, обязательно после этого полоскать рот", — отметила Елена Соломатина.При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты, их хвостик в виде "короны" должен быть сухим, без следов плесени. Не нужно брать перележавшие плоды, у которых кожура уже покрылась черными пятнышками. "Сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет", — сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
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елена соломатина, здоровье - общество, общество

Названы неожиданные свойства граната

02:09 05.01.2021 (обновлено: 13:14 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Гранат укрепляет иммунитет, оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Гранат — не так часто употребляемый фрукт, но один из наиболее полезных, уверена Елена Соломатина. По словам врача-диетолога, прием граната укрепляет иммунитет, усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных заболеваний.

"Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт. Способствует понижению уровня холестерина в крови. Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности, головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы", — отметила Елена Соломатина.

По ее словам, полезные свойства граната будут работать при условии, что человек употребляет его ежедневно. Порции не должны быть большими, достаточно 30 граммов гранатового сока или четверти плода граната. Злоупотреблять, особенно соком, не стоит, это может иметь неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта, пояснила врач.
"Органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы. Также гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, обязательно после этого полоскать рот", — отметила Елена Соломатина.
При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты, их хвостик в виде "короны" должен быть сухим, без следов плесени. Не нужно брать перележавшие плоды, у которых кожура уже покрылась черными пятнышками.
"Сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет", — сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
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