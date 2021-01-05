https://ria.ru/20210105/granat-1592009927.html

Названы неожиданные свойства граната

Названы неожиданные свойства граната

Гранат укрепляет иммунитет, оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия. О... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T02:09

2021-01-05T02:09

2021-01-05T13:14

елена соломатина

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/46/1562784697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89a2d60078c6b856a0178199dfed8735.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Гранат укрепляет иммунитет, оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Гранат — не так часто употребляемый фрукт, но один из наиболее полезных, уверена Елена Соломатина. По словам врача-диетолога, прием граната укрепляет иммунитет, усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных заболеваний. По ее словам, полезные свойства граната будут работать при условии, что человек употребляет его ежедневно. Порции не должны быть большими, достаточно 30 граммов гранатового сока или четверти плода граната. Злоупотреблять, особенно соком, не стоит, это может иметь неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта, пояснила врач. "Органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы. Также гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, обязательно после этого полоскать рот", — отметила Елена Соломатина.При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты, их хвостик в виде "короны" должен быть сухим, без следов плесени. Не нужно брать перележавшие плоды, у которых кожура уже покрылась черными пятнышками. "Сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет", — сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, здоровье - общество, общество