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https://ria.ru/20210105/golikova-1592065149.html
Голикова назвала число детей со спинальной мышечной атрофией
Голикова назвала число детей со спинальной мышечной атрофией
Из 890 детей со спинальной мышечной атрофией, которые значатся в регистре, 466 получают лечение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:36
2021-01-05T17:36
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из 890 детей со спинальной мышечной атрофией, которые значатся в регистре, 466 получают лечение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Для нас сейчас наиболее важно, в первую очередь, закупить лекарственные препараты для группы детей, которые страдают уже хорошо известным всем заболеванием, которое называется спинальная мышечная атрофия. Поскольку сейчас часть детей уже получает лечение - по оперативным данным, которые мы собрали из регионов страны, начато лечение 466 детей. В регистре, который у нас на данный момент есть, детей страдающих спинальный мышечной атрофией - 890", - сказала Голикова на совещании по социальным вопросам при президенте РФ Владимире Путине.По ее словам, из 466 детей, которые сегодня находятся на лечении, 23 ребёнка получили препарат однократного введения, и далее им препараты уже не представляются, а продолжается лечение."На лечении препаратом "Рисдипламом" находится 187 детей и фирма производитель обеспечивает детей введением в гражданский оборот этого препарата до мая 2021 года. Препарат "Спиноза" в настоящее время получает 48 детей, ещё 49 детей должны получить его в январе",- добавила она.
https://ria.ru/20201028/lechenie-1581956043.html
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здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова назвала число детей со спинальной мышечной атрофией

17:36 05.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из 890 детей со спинальной мышечной атрофией, которые значатся в регистре, 466 получают лечение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для нас сейчас наиболее важно, в первую очередь, закупить лекарственные препараты для группы детей, которые страдают уже хорошо известным всем заболеванием, которое называется спинальная мышечная атрофия. Поскольку сейчас часть детей уже получает лечение - по оперативным данным, которые мы собрали из регионов страны, начато лечение 466 детей. В регистре, который у нас на данный момент есть, детей страдающих спинальный мышечной атрофией - 890", - сказала Голикова на совещании по социальным вопросам при президенте РФ Владимире Путине.
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По ее словам, из 466 детей, которые сегодня находятся на лечении, 23 ребёнка получили препарат однократного введения, и далее им препараты уже не представляются, а продолжается лечение.
"На лечении препаратом "Рисдипламом" находится 187 детей и фирма производитель обеспечивает детей введением в гражданский оборот этого препарата до мая 2021 года. Препарат "Спиноза" в настоящее время получает 48 детей, ещё 49 детей должны получить его в январе",- добавила она.
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В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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