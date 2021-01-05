Голикова назвала число детей со спинальной мышечной атрофией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из 890 детей со спинальной мышечной атрофией, которые значатся в регистре, 466 получают лечение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для нас сейчас наиболее важно, в первую очередь, закупить лекарственные препараты для группы детей, которые страдают уже хорошо известным всем заболеванием, которое называется спинальная мышечная атрофия. Поскольку сейчас часть детей уже получает лечение - по оперативным данным, которые мы собрали из регионов страны, начато лечение 466 детей. В регистре, который у нас на данный момент есть, детей страдающих спинальный мышечной атрофией - 890", - сказала Голикова на совещании по социальным вопросам при президенте РФ Владимире Путине.
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По ее словам, из 466 детей, которые сегодня находятся на лечении, 23 ребёнка получили препарат однократного введения, и далее им препараты уже не представляются, а продолжается лечение.
"На лечении препаратом "Рисдипламом" находится 187 детей и фирма производитель обеспечивает детей введением в гражданский оборот этого препарата до мая 2021 года. Препарат "Спиноза" в настоящее время получает 48 детей, ещё 49 детей должны получить его в январе",- добавила она.
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