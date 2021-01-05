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https://ria.ru/20210105/golikova-1592062625.html
Голикова сообщила о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Голикова сообщила о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Из фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра" 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:13
2021-01-05T17:13
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра" 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по социальным вопросам в режиме видеоконференции."Лекарства по всем оценкам являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Сейчас предположительно вот на те 30 наименований и заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 миллиардов рублей из этих 60. Понятно, что в процессе проведения торгов, наверное, нам удастся снизить цены на лекарственные препараты, договориться с производителями там, где они являются единственными производителями этих лекарственный препаратов. Но это дело будущего. Сейчас оценка - 47 миллиардов рублей", - сказала Голикова.Кроме того, по ее словам, медицинскими изделиями из этого фонда предполагается обеспечить порядка 5 тысяч детей на сумму около 1 миллиарда рублей. Еще на сумму 3 миллиарда рублей предполагается обеспечить более 10 тысяч детей техническими средствами реабилитации."Безусловно, эти перечни все носят предварительный характер, они будут утверждены. Но это не значит, что они будут абсолютно постоянными. Они будут пополняться в ходе работы фонда "Круг добра", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20210105/putin-1592061155.html
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова сообщила о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями

17:13 05.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра" 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по социальным вопросам в режиме видеоконференции.
"Лекарства по всем оценкам являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Сейчас предположительно вот на те 30 наименований и заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 миллиардов рублей из этих 60. Понятно, что в процессе проведения торгов, наверное, нам удастся снизить цены на лекарственные препараты, договориться с производителями там, где они являются единственными производителями этих лекарственный препаратов. Но это дело будущего. Сейчас оценка - 47 миллиардов рублей", - сказала Голикова.
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Кроме того, по ее словам, медицинскими изделиями из этого фонда предполагается обеспечить порядка 5 тысяч детей на сумму около 1 миллиарда рублей. Еще на сумму 3 миллиарда рублей предполагается обеспечить более 10 тысяч детей техническими средствами реабилитации.
"Безусловно, эти перечни все носят предварительный характер, они будут утверждены. Но это не значит, что они будут абсолютно постоянными. Они будут пополняться в ходе работы фонда "Круг добра", - добавила Голикова.
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