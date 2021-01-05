https://ria.ru/20210105/golikova-1592062625.html

Голикова сообщила о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Голикова сообщила о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Из фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра" 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:13

2021-01-05T17:13

2021-01-05T17:13

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588660725_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_a405fe9ad69ef567cdddb0a9f5153968.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Из фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра" 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по социальным вопросам в режиме видеоконференции."Лекарства по всем оценкам являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Сейчас предположительно вот на те 30 наименований и заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 миллиардов рублей из этих 60. Понятно, что в процессе проведения торгов, наверное, нам удастся снизить цены на лекарственные препараты, договориться с производителями там, где они являются единственными производителями этих лекарственный препаратов. Но это дело будущего. Сейчас оценка - 47 миллиардов рублей", - сказала Голикова.Кроме того, по ее словам, медицинскими изделиями из этого фонда предполагается обеспечить порядка 5 тысяч детей на сумму около 1 миллиарда рублей. Еще на сумму 3 миллиарда рублей предполагается обеспечить более 10 тысяч детей техническими средствами реабилитации."Безусловно, эти перечни все носят предварительный характер, они будут утверждены. Но это не значит, что они будут абсолютно постоянными. Они будут пополняться в ходе работы фонда "Круг добра", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20210105/putin-1592061155.html

https://ria.ru/20200921/zabolevaniya-1577550210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, общество