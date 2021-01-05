https://ria.ru/20210105/gaz-1592007646.html

В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом

В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом

Следствие в Саратове проводит проверку по факту госпитализации четверых детей и двух взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T01:02

2021-01-05T01:02

2021-01-05T01:02

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следствие в Саратове проводит проверку по факту госпитализации четверых детей и двух взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным ведомства, в понедельник вечером в квартире дома по 5-му Динамовскому проезду в Заводском районе города на кухне работала газовая колонка, когда женщины 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего, но в этот все почувствовали ухудшение самочувствия. Хозяйка квартиры вызвала "скорую", которая доставила в больницу с подозрением на отравление продуктами горения обеих женщин и их четырех детей от 10 месяцев до 13 лет.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591163309.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия