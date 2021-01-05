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В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом
В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом
Следствие в Саратове проводит проверку по факту госпитализации четверых детей и двух взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:02
2021-01-05T01:02
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следствие в Саратове проводит проверку по факту госпитализации четверых детей и двух взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным ведомства, в понедельник вечером в квартире дома по 5-му Динамовскому проезду в Заводском районе города на кухне работала газовая колонка, когда женщины 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего, но в этот все почувствовали ухудшение самочувствия. Хозяйка квартиры вызвала "скорую", которая доставила в больницу с подозрением на отравление продуктами горения обеих женщин и их четырех детей от 10 месяцев до 13 лет.
https://ria.ru/20201228/pozhar-1591163309.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом

01:02 05.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следствие в Саратове проводит проверку по факту госпитализации четверых детей и двух взрослых с признаками отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.
По предварительным данным ведомства, в понедельник вечером в квартире дома по 5-му Динамовскому проезду в Заводском районе города на кухне работала газовая колонка, когда женщины 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего, но в этот все почувствовали ухудшение самочувствия. Хозяйка квартиры вызвала "скорую", которая доставила в больницу с подозрением на отравление продуктами горения обеих женщин и их четырех детей от 10 месяцев до 13 лет.
"Им оказана необходимая медицинская помощь. Проводится обследование. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователем СК с участием специалиста проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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