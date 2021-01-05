В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
МУРМАНСК, 5 янв – РИА Новости. Архангельские следователи Северо-Западного СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело после того, как несовершеннолетний на автомобиле выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места ДТП, оставив в салоне пассажира со смертельными травмами, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Установлено, что в ночь на вторник на станции Шалакуша в Архангельской области несовершеннолетний, управляя автомобилем, выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом сообщением "Котлас-Архангельск".
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"Водитель автомобиля после столкновения с места происшествия скрылся. Пассажир автомобиля 2003 года рождения был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями, от которых, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения), следователями осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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