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В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения скорой помощи и маршрутки в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:01
2021-01-05T15:01
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения скорой помощи и маршрутки в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.ДТП произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной."Вызов поступил в 10.54 (8.54 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи на место происшествия - 10.56 (8.56 мск). После осмотра и оказания помощи четверых пациентов - двух сотрудников скорой помощи и двух пассажиров общественного транспорта - медики доставили в Областную клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.У сотрудников скорой помощи диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей. После оказания помощи они направлены на амбулаторное наблюдение. У третьего участника дорожно-транспортного происшествия также ушибы - рекомендовано амбулаторное наблюдение. У четвертого участника диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы - госпитализация также не потребовалась.В машине "скорой", попавшей в ДТП, транспортировалась беременная женщина - она не пострадала и сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.Прокуратура Тюменской области сообщает, что ГИБДД проводит административную проверку. Надзорное ведомство взяло ее проведение под контроль.
https://ria.ru/20210105/dtp-1592037625.html
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тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека

15:01 05.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения скорой помощи и маршрутки в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
ДТП произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
12:14
В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека
"Вызов поступил в 10.54 (8.54 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи на место происшествия - 10.56 (8.56 мск). После осмотра и оказания помощи четверых пациентов - двух сотрудников скорой помощи и двух пассажиров общественного транспорта - медики доставили в Областную клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.
У сотрудников скорой помощи диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей. После оказания помощи они направлены на амбулаторное наблюдение. У третьего участника дорожно-транспортного происшествия также ушибы - рекомендовано амбулаторное наблюдение. У четвертого участника диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы - госпитализация также не потребовалась.
В машине "скорой", попавшей в ДТП, транспортировалась беременная женщина - она не пострадала и сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.
Прокуратура Тюменской области сообщает, что ГИБДД проводит административную проверку. Надзорное ведомство взяло ее проведение под контроль.
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