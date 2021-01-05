https://ria.ru/20210105/dtp-1592052329.html

В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека

В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения скорой помощи и маршрутки в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:01

2021-01-05T15:01

2021-01-05T15:01

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения скорой помощи и маршрутки в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.ДТП произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной."Вызов поступил в 10.54 (8.54 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи на место происшествия - 10.56 (8.56 мск). После осмотра и оказания помощи четверых пациентов - двух сотрудников скорой помощи и двух пассажиров общественного транспорта - медики доставили в Областную клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.У сотрудников скорой помощи диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей. После оказания помощи они направлены на амбулаторное наблюдение. У третьего участника дорожно-транспортного происшествия также ушибы - рекомендовано амбулаторное наблюдение. У четвертого участника диагностирован перелом ребра и ушиб поясницы - госпитализация также не потребовалась.В машине "скорой", попавшей в ДТП, транспортировалась беременная женщина - она не пострадала и сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.Прокуратура Тюменской области сообщает, что ГИБДД проводит административную проверку. Надзорное ведомство взяло ее проведение под контроль.

https://ria.ru/20210105/dtp-1592037625.html

https://ria.ru/20210104/dtp-1591956577.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, происшествия