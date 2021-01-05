https://ria.ru/20210105/dollar-1592035331.html

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро - 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:50

2021-01-05T11:50

2021-01-05T11:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро - 92 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника повышался на 46 копеек – до 74,79 рубля, курс евро рос на 80 копеек , до 91,76 рубля. Ранее во вторник доллар поднимался до 75,11 рубля — максимума последних шести сессий, евро – до 92,05 рубля - двух сессий.

https://ria.ru/20210105/valyuta-1592020239.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика