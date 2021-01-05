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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210105/dollar-1592035331.html
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей
Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро - 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:50
2021-01-05T11:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро - 92 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника повышался на 46 копеек – до 74,79 рубля, курс евро рос на 80 копеек , до 91,76 рубля. Ранее во вторник доллар поднимался до 75,11 рубля — максимума последних шести сессий, евро – до 92,05 рубля - двух сессий.
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московская биржа, экономика

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

11:50 05.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рубль во вторник усилил снижение: доллар уже поднимался выше 75 рублей, евро - 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск вторника повышался на 46 копеек – до 74,79 рубля, курс евро рос на 80 копеек , до 91,76 рубля. Ранее во вторник доллар поднимался до 75,11 рубля — максимума последних шести сессий, евро – до 92,05 рубля - двух сессий.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
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