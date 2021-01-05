https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

Названы продукты, способствующие долголетию

Названы продукты, способствующие долголетию

Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, пишет Express со ссылкой на вывод исследователей из... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T01:14

2021-01-05T01:14

2021-01-05T01:14

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, пишет Express со ссылкой на вывод исследователей из Кливлендской клиники в США.В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма. При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.Полезными продуктами медики называют брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби.При этом для достижения наилучшего эффекта следует употреблять по пять порций овощей в течение дня.Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.

https://ria.ru/20200729/1575070306.html

https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский университет, весь мир, сша