https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html
Названы продукты, способствующие долголетию
Названы продукты, способствующие долголетию
Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, пишет Express со ссылкой на вывод исследователей из... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:14
2021-01-05T01:14
2021-01-05T01:14
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, пишет Express со ссылкой на вывод исследователей из Кливлендской клиники в США.В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма. При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.Полезными продуктами медики называют брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби.При этом для достижения наилучшего эффекта следует употреблять по пять порций овощей в течение дня.Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.
https://ria.ru/20200729/1575070306.html
https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html
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европейский университет, весь мир, сша
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, пишет Express
со ссылкой на вывод исследователей из Кливлендской клиники в США
.
В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма. При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.
Полезными продуктами медики называют брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби.
При этом для достижения наилучшего эффекта следует употреблять по пять порций овощей в течение дня.
Ранее врач и ректор Европейского университета
долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.
По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.