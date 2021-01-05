https://ria.ru/20210105/dokhody-1592045466.html

Песков рассказал о доходах семьи

Песков рассказал о доходах семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:49

2021-01-05T13:49

2021-01-05T13:49

татьяна навка

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи."Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.При этом он сообщил, что супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырёх лет работала. "Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У неё красивой жизни в жизни было очень мало", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского президента в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна навка, дмитрий песков, общество