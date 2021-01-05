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Песков рассказал о доходах семьи
Песков рассказал о доходах семьи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:49
2021-01-05T13:49
татьяна навка
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи."Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.При этом он сообщил, что супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырёх лет работала. "Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У неё красивой жизни в жизни было очень мало", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского президента в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html
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татьяна навка, дмитрий песков, общество

Песков рассказал о доходах семьи

13:49 05.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи.
"Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.
При этом он сообщил, что супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырёх лет работала. "Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У неё красивой жизни в жизни было очень мало", - отметил Песков.
Пресс-секретарь российского президента в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Татьяна НавкаДмитрий ПесковОбщество
 
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