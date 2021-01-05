https://ria.ru/20210105/deti-1592021840.html
В России ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха
В России ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха
Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России запрещено с 1 января 2021 года, если... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:08
2021-01-05T09:08
2021-01-05T09:08
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Размещение более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории России запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход."В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://ria.ru/20210104/putin-1591963261.html
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