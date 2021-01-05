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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20210105/dedmoroz-1591595405.html
Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза
Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза
До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?
2021-01-05T11:00
2021-01-05T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго». Нужна ли детям правда про Деда Мороза
До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?
audio/mpeg
Подкаст «Это надолго». Нужна ли детям правда про Деда Мороза
До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?
audio/mpeg
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.2:40 "Вера как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет 14:30 "Ребёнок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизниПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

11:00 05.01.2021
 
Это надолго
Подкаст «Это надолго». Нужна ли детям правда про Деда Мороза
11:00
Читать ria.ru в
До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.
2:40 "Вера как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза
4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой
5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо
6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза
7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"
13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет
14:30 "Ребёнок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"
16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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