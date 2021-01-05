https://ria.ru/20210105/dedmoroz-1591595405.html

Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?

2021-01-05T11:00

2021-01-05T11:00

2021-01-05T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго». Нужна ли детям правда про Деда Мороза До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо? audio/mpeg

Подкаст «Это надолго». Нужна ли детям правда про Деда Мороза До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо? audio/mpeg

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.2:40 "Вера как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет 14:30 "Ребёнок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизниПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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