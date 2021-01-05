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Пьяный пассажир рейса Владивосток — Красноярск устроил дебош
Пьяный пассажир рейса Владивосток — Красноярск устроил дебош
Пассажир готовившегося к вылету самолета по маршруту Владивосток — Красноярск устроил дебош, в результате чего его сняли с рейса, сообщила РИА Новости начальник РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:02
2021-01-05T16:02
2021-01-05T17:06
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости. Пассажир готовившегося к вылету самолета по маршруту Владивосток — Красноярск устроил дебош, в результате чего его сняли с рейса, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что командир лайнера отказал в полете пассажиру в состоянии алкогольного опьянения."Сотрудники транспортной полиции попытались сопроводить 34-летнего жителя Красноярского края в дежурную часть для составления административных протоколов. Проходя через посадочный рукав выхода к самолету, дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанес себе телесные повреждения", — сказала агентству Мироненко.После оказания врачебной помощи правонарушителя доставили в дежурную часть, от медицинского освидетельствования он отказался.После инцидента составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство"), статье 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и статье 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Дебоширу грозит арест сроком до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.Кроме того, проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
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дальний восток, красноярский край, красноярск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости.
Пассажир готовившегося к вылету самолета по маршруту Владивосток — Красноярск устроил дебош, в результате чего его сняли с рейса, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку
Ольга Мироненко.
По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что командир лайнера отказал в полете пассажиру в состоянии алкогольного опьянения.
"Сотрудники транспортной полиции попытались сопроводить 34-летнего жителя Красноярского края
в дежурную часть для составления административных протоколов. Проходя через посадочный рукав выхода к самолету, дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанес себе телесные повреждения", — сказала агентству Мироненко.
После оказания врачебной помощи правонарушителя доставили в дежурную часть, от медицинского освидетельствования он отказался.
После инцидента составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство"), статье 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и статье 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Дебоширу грозит арест сроком до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.
Кроме того, проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.