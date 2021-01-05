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Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
Жительницу австралийского Брисбена напугало "загадочное существо", "спрятавшееся" в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, сообщает портал... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T05:02
2021-01-05T05:02
2021-01-05T11:43
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жительницу австралийского Брисбена напугало "загадочное существо", "спрятавшееся" в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, сообщает портал news.com.au.Как рассказала невестка пациентки, ее свекровь заметила "необычное существо" в вентиляционной решетке над кроватью. Женщина, сфотографировавшая его, была уверена, что "на нее что-то смотрит".По словам невестки, женщина также утверждала, что в комнате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то "трогает ее".Ранее стало известно, что австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт.Мужчина разместил фотографию находки в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить существо в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это — "убийца собак".Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук Университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.
https://ria.ru/20180611/1522535854.html
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брисбен, австралия, в мире
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Жительницу австралийского Брисбена
напугало "загадочное существо", "спрятавшееся" в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, сообщает портал news.com.au
.
Как рассказала невестка пациентки, ее свекровь заметила "необычное существо" в вентиляционной решетке над кроватью. Женщина, сфотографировавшая его, была уверена, что "на нее что-то смотрит".
По словам невестки, женщина также утверждала, что в комнате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то "трогает ее".
Ранее стало известно, что австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт
.
Мужчина разместил фотографию находки в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить существо в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это — "убийца собак".
Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук Университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.