https://ria.ru/20210105/blagoustroystvo-1592024848.html

Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили

Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили

Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар",... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:26

2021-01-05T10:26

2021-01-05T10:26

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов - гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, результатом которых стало появление нового, красивого, хорошо освещенного пешеходного бульвара с уличными качелями и скамейками для отдыха", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что вначале рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность пешеходов. Новый бульвар замостили серо-белой плиткой, тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Для автовладельцев вдоль улицы Герасима Курина обустроили парковки, рассчитанные на 80 машино-мест.Кроме того, в зонах отдыха на бульваре установили лавочки и уличные качели, сделали велопарковку. Чтобы местные жители могли взять на прогулку своих питомцев, обустроили две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки.На новом бульваре установили 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадили около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников."Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 "Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.У горожан появилась новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210104/diametry-1591953802.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, московский метрополитен