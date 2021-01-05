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Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили
Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили
Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар",... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:26
2021-01-05T10:26
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов - гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, результатом которых стало появление нового, красивого, хорошо освещенного пешеходного бульвара с уличными качелями и скамейками для отдыха", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что вначале рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность пешеходов. Новый бульвар замостили серо-белой плиткой, тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Для автовладельцев вдоль улицы Герасима Курина обустроили парковки, рассчитанные на 80 машино-мест.Кроме того, в зонах отдыха на бульваре установили лавочки и уличные качели, сделали велопарковку. Чтобы местные жители могли взять на прогулку своих питомцев, обустроили две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки.На новом бульваре установили 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадили около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников."Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 "Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.У горожан появилась новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - заключил заммэра.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, московский метрополитен

Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили

10:26 05.01.2021
 
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станциям МЦД-1 и метро "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов - гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, результатом которых стало появление нового, красивого, хорошо освещенного пешеходного бульвара с уличными качелями и скамейками для отдыха", - рассказал Бирюков.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
1 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
2 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
3 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
4 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
4 из 4
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Заммэра отметил, что вначале рабочие убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность пешеходов. Новый бульвар замостили серо-белой плиткой, тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. Для автовладельцев вдоль улицы Герасима Курина обустроили парковки, рассчитанные на 80 машино-мест.
Кроме того, в зонах отдыха на бульваре установили лавочки и уличные качели, сделали велопарковку. Чтобы местные жители могли взять на прогулку своих питомцев, обустроили две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки.
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На новом бульваре установили 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадили около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников.
"Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 "Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.У горожан появилась новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - заключил заммэра.
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваМосковский метрополитен
 
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