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https://ria.ru/20210105/biblioteki-1592034138.html
Сотрудники библиотек рассказали, как они работают с ограничениями
Сотрудники библиотек рассказали, как они работают с ограничениями
Федеральные библиотеки, которые из-за распоряжений в связи с распространением коронавируса ограничили посещение читальных залов, наращивают онлайн-активность,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:34
2021-01-05T11:34
культура
андрей усачев
российская государственная детская библиотека
российская государственная библиотека
джоан роулинг (джоан мюррэй)
иван тургенев
москва
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральные библиотеки, которые из-за распоряжений в связи с распространением коронавируса ограничили посещение читальных залов, наращивают онлайн-активность, что позволяет им привлекать новую аудиторию, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники Российской государственной библиотеки (РГБ), Библиотеки иностранной литературы (Иностранки) и Детской библиотеки (РГДБ).Ранее Минкультуры РФ сообщило, что федеральные библиотеки в Москве должны ограничить допуск посетителей до 15 января, посещение должно осуществляться только по предварительной записи и при условии заполняемости читального зала не более чем на 25% от общей вместимости зала."Конечно, "докарантинная" посещаемость читальных залов РГБ превышала нынешнюю в несколько раз. По итогам 2019 года посещаемость РГБ составила 888 963 читателей. Это приблизительно 2650 в день. В 2020 году мы фиксируем среднедневную посещаемость 2045 человек. По всей библиотеке в читальных залах 1,4 тысячи мест. Значит, при допустимой заполняемости мест на 25 % мы может принять одномоментно 350 человек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской государственной библиотеки.В Ленинке существует система, проверяющая читательские билеты на входе, сейчас она запрограммирована так, что 351-го посетителя она блокирует, оповестив, что лимит визитов на этот час исчерпан, добавили в пресс-службе.Легче, чем театруРоссийская государственная детская библиотека также рассказала о снижении посещаемости читальных залов, в среднем библиотеку ежедневно посещают 100 человек, время для посещения разделено по сеансам, на который не может записаться более 50 человек. "Проблем с соблюдением условий заполняемости нет", - рассказали в пресс-службе РГДБ."Условия заполняемости и дистанцирования посетителей друг от друга в библиотеке легче выполнить, чем, например, театру. Мы просто убрали на склад лишние стулья из читальных залов, и расставили их на приличном расстоянии друг от друга в наших огромных по площади залах. В театре такое сделать невозможно", - отметили в пресс-службе РГБ.Библиотека иностранной литературы также констатировала, что количество выданных книг резко падает, наибольшей популярностью пользуется литература на русском и английском языках."Наибольшей популярностью пользуется литература по языкознанию: учебники и учебные пособия, адаптированная литература для чтения на языке, пособия для подготовки к сдаче экзаменов. Здесь тоже лидирует английский язык; французский и немецкий на следующих местах соответственно. В последнее время есть интерес к изучению других языков: корейского, китайского, японского, турецкого и даже узбекского. Особый интерес вызывают книги по саморазвитию и психологии личности", - добавили в пресс-службе Иностранки.Библиотека домаПандемия коронавируса выявила необходимость в оцифровке библиотечных ресурсов, поиску альтернативных решений предоставления доступа к книгам и документам."Сколько десятилетий библиотека собирала печатные и других вещественные документы в свои фонды, и как пока еще мал период бытования электронных документов. Оцифровка продолжается, темпы ее сопоставимы с темпами оцифровки национальных библиотек стран Европы", - рассказали в РГБ.Наращивает темпы по оцифровке и Иностранка, из общего фонда библиотеки в 4,5 миллиона экземпляров удаленно доступны почти 13 тысяч книжных изданий и несколько десятков наименований газет. "Процент не очень велик, но мы стараемся оцифровывать документы по запросам удаленных читателей, для которых наш уникальный фонд становится все более доступным", - пояснила Иностранка, отметив, что в 2021 году фонд планируют пополнить на 2,5 тысячи документов.РГДБ в свою очередь развивает проект Национальной электронной детской библиотеки, где читателям предоставлен удаленный доступ к книгам, журналам, газетам, диафильмам, которые перешли в общественное достояние или на которые оформлены лицензионные соглашения, то есть не требуют особых авторских прав. "Всего в НЭДБ более 21 тысячи оцифрованных материалов. Из них 9522 книги и 4029 диафильмов", - пояснили в РГДБ.Узнавать и просвещатьсяСтатистика РГДБ по самым востребованным произведениям говорит о том, что в библиотеку приходят не только за книгами по школьной программе. Среди читателей старшего возраста популярностью пользуется романы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Дары Смерти", Луиса Сашара "Я не верю в монстров" и сборник Ивана Тургенева "Записки охотника", у читателей помладше высоким спросом пользуются "Приключения Чиполлино" Джанни Родари, "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р.Р. Толкина и "Маленькие сказки" Редьярда Киплинга. В разные месяцы в топе заказов были также энциклопедия легендарных автомобилей России от издательства "Настя и Никита", серия Джудит Керр о Мяули, "Мадлен и Собака" Людвига Бемельманса, "Сказочные истории" Андрея Усачева, "Приключения кротика" Зденека Миллера и "Урок рисования" Жуанниго Юрье."У аудитории РГДБ есть несколько общих характерных черт: подавляющее большинство заказов — художественные произведения. Другая важная тенденция — переводные книги зарубежных авторов заказывают стабильно чаще, чем произведения российских писателей", - подчеркнули в пресс-службе библиотеки.В Иностранке чаще всего заказывали книги по истории, бизнесу, экономике, менеджменту и литературоведению. "В период самоизоляции возрос спрос на русскоязычную литературу — современную и классическую, нон-фикшн, образовательную, художественную, в том числе переводную — в удобных для мобильного чтения электронных форматах", - добавили в пресс-службе Иностранной библиотеки.Пользователи Ленинки интересуются преимущественно научной литературой."Мы библиотека научная. Практически любой мониторинг или опрос, или анализ запрашиваемых изданий из основного книгохранилища показывает, что к нам не ходят читать художественную литературу. Экономическая, историческая, юридическая литература – вот топ отраслевых предпочтений наших читателей. Но издания по всем отраслям знания у нас представлены и используются", - пояснили в РГБ.До встречи онлайнС началом пандемии все ранее проводившиеся акции для читателей – встречи с писателями, иллюстраторами, литературные занятия, мастер-классы, лекции, фестивали, конкурсы, спектакли – в Детской библиотеке были переведены в онлайн-формат."Ежедневно на сайте РГДБ проходило не менее десяти подобных акций. Посещаемость сайта в этот период заметно выросла и составляла в среднем по 2 тысячи сеансов в день, что примерно в два раза превышает показатели 2019 года. Это свидетельствует о востребованности такого формата", - отметили в пресс-службе РГДБ.Благодаря онлайн-активности Иностранка стала активнее работать с партнерами по всему миру, стало проще предлагать материалы и мероприятия из самых удаленных уголков земного шара."Работа в онлайн-формате стала неожиданным опытом для Библиотеки во многих смыслах… Несмотря на все плюсы онлайн-форматов, наша аудитория очень любит работать с нами вживую. Красоту и пользу живого общения сложно заменить, поэтому мы надеемся продолжить проводить мероприятия в нашем здании с учетом всех мер безопасности по завершении карантина", - подчеркнули в пресс-службе библиотеки.Как добавили в пресс-службе, с момента перехода в онлайн-формат работы прошло довольно много времени, онлайн-пространство стало предлагать все больше разнообразных событий и активностей, в связи с чем все сложнее создавать уникальный контент. "Но наша миссия и запросы наших читателей держат нас в тонусе", - заключила Иностранка.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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андрей усачев, российская государственная детская библиотека , российская государственная библиотека, джоан роулинг (джоан мюррэй), иван тургенев, москва, общество

Сотрудники библиотек рассказали, как они работают с ограничениями

11:34 05.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральные библиотеки, которые из-за распоряжений в связи с распространением коронавируса ограничили посещение читальных залов, наращивают онлайн-активность, что позволяет им привлекать новую аудиторию, рассказали опрошенные РИА Новости сотрудники Российской государственной библиотеки (РГБ), Библиотеки иностранной литературы (Иностранки) и Детской библиотеки (РГДБ).
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что федеральные библиотеки в Москве должны ограничить допуск посетителей до 15 января, посещение должно осуществляться только по предварительной записи и при условии заполняемости читального зала не более чем на 25% от общей вместимости зала.
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"Конечно, "докарантинная" посещаемость читальных залов РГБ превышала нынешнюю в несколько раз. По итогам 2019 года посещаемость РГБ составила 888 963 читателей. Это приблизительно 2650 в день. В 2020 году мы фиксируем среднедневную посещаемость 2045 человек. По всей библиотеке в читальных залах 1,4 тысячи мест. Значит, при допустимой заполняемости мест на 25 % мы может принять одномоментно 350 человек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской государственной библиотеки.
В Ленинке существует система, проверяющая читательские билеты на входе, сейчас она запрограммирована так, что 351-го посетителя она блокирует, оповестив, что лимит визитов на этот час исчерпан, добавили в пресс-службе.

Легче, чем театру

Российская государственная детская библиотека также рассказала о снижении посещаемости читальных залов, в среднем библиотеку ежедневно посещают 100 человек, время для посещения разделено по сеансам, на который не может записаться более 50 человек. "Проблем с соблюдением условий заполняемости нет", - рассказали в пресс-службе РГДБ.
"Условия заполняемости и дистанцирования посетителей друг от друга в библиотеке легче выполнить, чем, например, театру. Мы просто убрали на склад лишние стулья из читальных залов, и расставили их на приличном расстоянии друг от друга в наших огромных по площади залах. В театре такое сделать невозможно", - отметили в пресс-службе РГБ.
Библиотека иностранной литературы также констатировала, что количество выданных книг резко падает, наибольшей популярностью пользуется литература на русском и английском языках.
"Наибольшей популярностью пользуется литература по языкознанию: учебники и учебные пособия, адаптированная литература для чтения на языке, пособия для подготовки к сдаче экзаменов. Здесь тоже лидирует английский язык; французский и немецкий на следующих местах соответственно. В последнее время есть интерес к изучению других языков: корейского, китайского, японского, турецкого и даже узбекского. Особый интерес вызывают книги по саморазвитию и психологии личности", - добавили в пресс-службе Иностранки.
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Библиотека дома

Пандемия коронавируса выявила необходимость в оцифровке библиотечных ресурсов, поиску альтернативных решений предоставления доступа к книгам и документам.
"Сколько десятилетий библиотека собирала печатные и других вещественные документы в свои фонды, и как пока еще мал период бытования электронных документов. Оцифровка продолжается, темпы ее сопоставимы с темпами оцифровки национальных библиотек стран Европы", - рассказали в РГБ.
Наращивает темпы по оцифровке и Иностранка, из общего фонда библиотеки в 4,5 миллиона экземпляров удаленно доступны почти 13 тысяч книжных изданий и несколько десятков наименований газет. "Процент не очень велик, но мы стараемся оцифровывать документы по запросам удаленных читателей, для которых наш уникальный фонд становится все более доступным", - пояснила Иностранка, отметив, что в 2021 году фонд планируют пополнить на 2,5 тысячи документов.
РГДБ в свою очередь развивает проект Национальной электронной детской библиотеки, где читателям предоставлен удаленный доступ к книгам, журналам, газетам, диафильмам, которые перешли в общественное достояние или на которые оформлены лицензионные соглашения, то есть не требуют особых авторских прав. "Всего в НЭДБ более 21 тысячи оцифрованных материалов. Из них 9522 книги и 4029 диафильмов", - пояснили в РГДБ.
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Узнавать и просвещаться

Статистика РГДБ по самым востребованным произведениям говорит о том, что в библиотеку приходят не только за книгами по школьной программе. Среди читателей старшего возраста популярностью пользуется романы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Дары Смерти", Луиса Сашара "Я не верю в монстров" и сборник Ивана Тургенева "Записки охотника", у читателей помладше высоким спросом пользуются "Приключения Чиполлино" Джанни Родари, "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р.Р. Толкина и "Маленькие сказки" Редьярда Киплинга. В разные месяцы в топе заказов были также энциклопедия легендарных автомобилей России от издательства "Настя и Никита", серия Джудит Керр о Мяули, "Мадлен и Собака" Людвига Бемельманса, "Сказочные истории" Андрея Усачева, "Приключения кротика" Зденека Миллера и "Урок рисования" Жуанниго Юрье.
"У аудитории РГДБ есть несколько общих характерных черт: подавляющее большинство заказов — художественные произведения. Другая важная тенденция — переводные книги зарубежных авторов заказывают стабильно чаще, чем произведения российских писателей", - подчеркнули в пресс-службе библиотеки.
В Иностранке чаще всего заказывали книги по истории, бизнесу, экономике, менеджменту и литературоведению. "В период самоизоляции возрос спрос на русскоязычную литературу — современную и классическую, нон-фикшн, образовательную, художественную, в том числе переводную — в удобных для мобильного чтения электронных форматах", - добавили в пресс-службе Иностранной библиотеки.
Пользователи Ленинки интересуются преимущественно научной литературой.
"Мы библиотека научная. Практически любой мониторинг или опрос, или анализ запрашиваемых изданий из основного книгохранилища показывает, что к нам не ходят читать художественную литературу. Экономическая, историческая, юридическая литература – вот топ отраслевых предпочтений наших читателей. Но издания по всем отраслям знания у нас представлены и используются", - пояснили в РГБ.
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До встречи онлайн

С началом пандемии все ранее проводившиеся акции для читателей – встречи с писателями, иллюстраторами, литературные занятия, мастер-классы, лекции, фестивали, конкурсы, спектакли – в Детской библиотеке были переведены в онлайн-формат.
"Ежедневно на сайте РГДБ проходило не менее десяти подобных акций. Посещаемость сайта в этот период заметно выросла и составляла в среднем по 2 тысячи сеансов в день, что примерно в два раза превышает показатели 2019 года. Это свидетельствует о востребованности такого формата", - отметили в пресс-службе РГДБ.
Благодаря онлайн-активности Иностранка стала активнее работать с партнерами по всему миру, стало проще предлагать материалы и мероприятия из самых удаленных уголков земного шара.
"Работа в онлайн-формате стала неожиданным опытом для Библиотеки во многих смыслах… Несмотря на все плюсы онлайн-форматов, наша аудитория очень любит работать с нами вживую. Красоту и пользу живого общения сложно заменить, поэтому мы надеемся продолжить проводить мероприятия в нашем здании с учетом всех мер безопасности по завершении карантина", - подчеркнули в пресс-службе библиотеки.
Как добавили в пресс-службе, с момента перехода в онлайн-формат работы прошло довольно много времени, онлайн-пространство стало предлагать все больше разнообразных событий и активностей, в связи с чем все сложнее создавать уникальный контент. "Но наша миссия и запросы наших читателей держат нас в тонусе", - заключила Иностранка.
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